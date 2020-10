Kassel.Ratten, Gestank, Fäkalien – Daniel Ziegler kennt die Vorurteile, die seinem Job entgegenschlagen. Doch mit der Realität haben sie oft wenig zu tun. Als der 21-Jährige hinab in das Dunkel steigt, riecht es muffig, aber nicht eklig. Der Kanal in Kassel wurde vor seinem Betreten gespült. Ziegler ist Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice bei Kassel Wasser, einem Eigenbetrieb der Stadt Kassel. Er hat gerade seine Ausbildung beendet. Die Entscheidung für diesen Beruf sei wegen der Jobsicherheit gefallen, wegen der interessanten Technik, aber auch wegen des geheimnisvollen Arbeitsplatzes.

Moderne Technik im Einsatz

„Man bekommt zu sehen, was andere nicht sehen: die Stadt unter der Stadt“, sagt er und leuchtet in die Dunkelheit. Man kann kaum aufrecht gehen. Der Kanal hinter ihm scheint endlos schnurgerade weiterzulaufen. Wie weit? „Noch 100 Meter“, sagt Ziegler und schaut auf die Karte seines Tablet-Computers. Der Gang in die Kanäle ist seltener geworden. „Es ist eher nicht der Regelfall, dass man in den Kanal absteigt“, erklärt der 21-Jährige. Vieles lässt sich heute von oben machen: mit Kameras und mit Robotern.

Der Begriff der „Stadt unter der Stadt“ ist nicht übertrieben. Das Abwassernetz in Deutschlands Untergrund wird auf 1,8 Millionen Kilometer Länge geschätzt. Zum Vergleich: Das Straßennetz in Deutschland hat 830 000 Kilometer. „Der Wiederbeschaffungswert liegt bei 630 Milliarden Euro“, sagt Ralph Sluke, Geschäftsführer des Verbands der Rohr- und Kanal-Technik-Unternehmen. Dabei verzweigt sich das Kanalnetz in viele kleine Äste, die das Abwasser zur Kläranlage bringen.

Je näher man der Anlage kommt, desto größer werden die Kanäle. Bis zu drei Metern Durchmesser sind es in Kassel, es geht aber auch noch größer. Doch wo zu wenig Geld verfügbar ist, verfällt die Infrastruktur. Bundesweit sind laut der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall mehr als ein Viertel der Kanäle älter als 51 Jahre, es gibt sogar Kanäle über 100 Jahre. 8 bis 12 Milliarden Euro müssten pro Jahr investiert werden, 3 Milliarden seien es. Das Problem: Oberirdische Bauprojekte seien prestigeträchtiger als Kanalinvestitionen, sagte Sluke: „Politiker sorgen eher dafür, dass die Bürger was zu sehen bekommen.“ Die Folge sind Schäden, durch die Abwasser aus- oder Regenwasser eindringt. Natürlich gelte das Prinzip „Kanäle haben dicht zu sein“, sagt Arno Bauer, Leiter der Abteilung Betrieb bei Kassel Wasser. Allerdings sei nicht jedes Leck eine Katastrophe. In Kassel sei das Netz in gutem Zustand.

Kanäle sind kein Ort, der sich selbst überlassen wird. Neben den Bauwerken wird auch Abwasser stetig untersucht. So hat Franziska Luschtinetz, Sachgebietsleiterin Labor bei Kassel Wasser, über Leitungen Zugriff auf Abwässer in verschiedenen Reinigungsstufen. Dabei verraten Abwässer auch etwas über die Gesundheit der Bevölkerung. „Prinzipiell ist es möglich, beispielsweise diverse Viren zu analysieren“, sagt Luschtinetz. So stellte ein Forscherteam aus Aachen und Frankfurt kürzlich eine Methode zur Überwachung von Corona-Infektionen über das Abwasser vor. Dabei wurde Genmaterial von Sars-CoV-2 mit molekularen Methoden in Kläranlagen nachgewiesen. Die Virenfracht erlaubt laut den Forschern Rückschlüsse auf die Anzahl der mit Covid-19 infizierten Menschen im Einzugsgebiet. lhe

