Stadt wird zur Licht-Galerie

149 Projekte sind im Programmheft angekündigt. Die 30 wichtigsten künstlerischen Arbeiten hat eine Jury ausgewählt, sie tragen das Etikett „Art“. Dazu kommen 89 nicht kuratierte Arbeiten, die im Programm als „Community“ gekennzeichnet sind. Die dritte Gruppe sind Veranstaltungen im neu geschaffenen Festivalzentrum im Instituto Cervantes, die sich zum Beispiel mit Themen wie Licht und Sicherheit oder mit neuen Beleuchtungs-Techniken beschäftigen.

Wer an einem Abend die Kernstücke sehen will, muss weniger weit laufen als in den Vorjahren. „Wir wollen die Luminale auf einem kompakten Spaziergang erlebbar machen“, sagt Rekkab. Der „Light Walk“ (Licht-Spaziergang) führt dreieinhalb Kilometer auf einer südlichen und zweieinhalb auf einer nördlichen Route durch die Innenstadt. „Ohne Eintritt, ohne Schlange stehen“, so Rekkab. Am 22. März ist ein Umzug für Kinder geplant.

Wer die ganze Luminale sehen will, wird das dennoch nicht an einem Abend schaffen. 26 Projekte liegen in Offenbach, einige der gesellschaftspolitisch spannendsten Arbeiten sind in Außenbezirken. Im Problemviertel am Ben-Gurion-Ring werden dunkle Ecken mit Installationen verschönt, erhellt und sicherer gemacht. Die Vorschläge kamen von den Bewohnern selbst.

Lichtkunst hat sich als Kunstform etabliert. Einer der erfolgreichsten Akteure ist der Berliner Philipp Geist. Für die Luminale 2012 hatte er auf dem alten Unicampus in Bockenheim eine spektakuläre Arbeit installiert. In Rio de Janeiro illuminierte er die Christus-Statue, in Bangkok den Thron des Königs von Thailand, in Teheran das Wahrzeichen der Stadt, den Freiheitsturm, und in Köln die Domplatte in der Silvesternacht.

„Bin eher ein Maler“

„Ich würde mich eher als Maler bezeichnen“, sagt Geist, der in diesem Jahr den Römer verwandeln darf. „Das Spiel mit dem Ort, der Architektur, den Besuchern – das ist es, was mich an der Lichtkunst interessiert.“ Für seine neueste Arbeit „Frankfurt fades“ (Frankfurt verblasst) musste er erstmal hessisch lernen: Frankfurter durften – und dürfen auch weiterhin – unter frankfurtfades@videogeist.de Begriffe einsenden. Sie werden als chaotisches Muster auf den Boden und die Besucher projiziert.

Victoria Coeln aus Wien hat die Katharinenkirche verwandelt. „Das Medium Licht ermöglicht die allergrößte Freiheit“, erklärt sie. Coeln arbeitet mit analogen Mitteln: Mit Hilfe von nur zehn Zentimeter großen Filtergläsern stellt sie eine zweite Architektur in das Kirchenschiff. Hoch technisch hingegen arbeitet das Kollektiv Karmachina aus Mailand: digital und multimedial, mit Grafik, Foto und Video plus Soundeffekten erzählen sie die Geschichte des Bauwerks.

