Stadtkrone soll wieder glänzen

Darmstadt.Neben dem Hochzeitsturm auf der Mathildenhöhe in Darmstadt ist die Sanierung des 1908 fertiggestellten Ausstellungsgebäudes in vollem Gange. Wie es mit dem Platanenhain davor weitergeht, hat der Darmstädter Magistrat noch nicht entschieden. Einige Meter weiter wird am „Haus Olbrich“ gerade der originale blau-weiße Kachelfries saniert. Am Osthang der Mathildenhöhe ist ein Besucherzentrum geplant. Ein Ausstellungshaus für die Städtische Kunstsammlung mit ihren mehr als 20 000 Werken könnte dort auch einen Platz finden, sagt der Direktor des Instituts Mathildenhöhe, Philipp Gutbrod.

Geschäftiges Treiben

Auf der Mathildenhöhe herrscht geschäftiges Treiben. Nach außen weniger sichtbar sind die intensiven Arbeiten am Nominierungsdossier für die Aufnahme des Gesamtkunstwerks aus Häusern, Gartenanlagen und Skulpturen in die Unesco-Welterbe-Liste.

Die Kultusministerkonferenz hatte die „Stadtkrone“ 2014 auf die nationale Vorschlagsliste von Kultur- und Naturdenkmälern für das Welterbekomitee gesetzt. „Jetzt müssen wir zeigen, dass es keine ähnliche Stätte weltweit gibt, und dass sie für die Welt einen außergewöhnlichen universellen Wert besitzt“, sagt Gutbrod. Davon sei die Wissenschaft überzeugt. „Eine Künstlerkolonie, die zugleich den künstlerischen und architektonischen Aufbruch in die Moderne repräsentiert, ist unter den Welterbestätten bisher überhaupt nicht vertreten“, stellt etwa Jörg Haspel fest, Präsident des Deutschen Nationalkomitees.