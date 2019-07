Städtetag fordert mehr Geld

Stuttgart.Der bauliche Zustand der Schulen im Südwesten hat sich deutlich verbessert. Zwar gibt es an vielen Einrichtungen noch immer heruntergekommene Sanitärbereiche, undichte Fenster oder Probleme mit der Elektrik und den Heizungen – laut Berechnungen des Städtetags konnte der Sanierungsstau zuletzt durch erhebliche Investitionen aber auf etwa zwei Milliarden Euro halbiert werden.

Zwischen Februar und Dezember vergangenen Jahres sind 727 Millionen Euro an Fördermitteln von Bund und Land an Kommunen geflossen. „Mit diesen Mitteln sind Sanierungen von zwei Milliarden Euro gefördert worden. Die Hälfte des auf vier Milliarden Euro geschätzten Sanierungsstaus konnte abgebaut werden“, sagt Norbert Brugger, Bildungsdezernent des Städtetags, dieser Zeitung. Er mahnt: „Mindestens weitere rund 700 Millionen Euro Landesförderung sind noch erforderlich, um den Stau abzubauen.“ Bei der Kalkulation handele es sich um eine eher niedrig angesetzte Schätzung. So könnte der ursprünglich kalkulierte Betrag auch „deutlich über vier Milliarden Euro liegen“, gibt Brugger zu bedenken.

Zuständig für die Sanierungen sind kommunale Träger. 2018 wurden 818 Sanierungsanträge gefördert. Gestellt wurden von den 4500 öffentlichen Schulen 903 Anträge. Investiert eine Kommune, erhält sie etwa 30 Prozent der Investitionen als Zuschuss. Laut Brugger sind überwiegend kleinere Sanierungen beantragt worden – durchschnittlich wurden Mittel von weniger als einer Million Euro bewilligt.

Mittel werden vereinheitlicht

Die Zuschüsse des Landes stammen aus dem kommunalen Sanierungsfonds. Von diesem werden 80 Prozent für Schulsanierungen verwendet. In dem Topf stehen für das laufende Jahr 304,6 Millionen Euro zur Verfügung. Da die Einnahmen des Topfes an die Steuerentwicklung gekoppelt sind und diese in den vergangenen Jahren hoch waren, hat sich auch der Betrag für Sanierungen 2019 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 133 Millionen Euro erhöht.

Trotz der Entwicklung sieht CDU-Kultusministerin Susanne Eisenmann weiter Handlungsdruck. „Der Sanierungsbedarf an den Schulen ist weiter groß, gerade im Hinblick auf energetische Sanierung, Barrierefreiheit oder digitale Infrastruktur.“

Sie kündigt an, dass 2019 allein durch Landeszuschüsse 341 Schulsanierungen gefördert werden können. Eisenmann erklärt, sie setze sich in den Verhandlungen zum Doppelhaushalt 2020/2021 dafür ein, „die Sanierungsförderung dauerhaft im Haushalt zu verankern und mit dem bestehenden Schulbauprogramm zusammenzuführen“.

Wie für die Sanierungen hat das Land für neue Baumaßnahmen einen separaten Topf. Eisenmann will künftig Sanierungen und Baumaßnahmen vereinheitlichen. Dies begrüßt der Städtetag zwar. Die Mittel würden trotzdem nicht ausreichen. „Die Lage ist nach wie vor sehr angespannt“, sagt Brugger. Zudem sei es ein Problem, dass Projekte in der Förderperiode bis 2022 fertiggestellt sein müssten. „Dies führt dazu, dass keine Großprojekte angemeldet werden, weil die Zeit zu knapp ist. Wir fordern, dass die zeitliche Frist für Schulsanierungen gekippt wird.“

