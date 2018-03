Städtetag mit Änderungen unzufrieden

Anzeige

Wiesbaden.Die geplanten Änderungen der Landesverfassung gehen nach Auffassung des Hessischen Städtetags an kommunalen Interessen vorbei. Der Verband ist mit dem Gesetzentwurf unzufrieden, so sei beispielsweise die geplante Aufnahme von Staatszielen wie „Kultur“ und „Ehrenamt“ nur eine „Marketingmaßnahme“. Bürger könnten fälschlicherweise davon ausgehen, Ansprüche an Kommunen stellen zu können, so der geschäftsführende Direktor Stephan Gieseler. Faktisch ändere sich nichts.

„Was bringt ein großer Katalog an Bekenntnissen, wenn sich im Endeffekt derjenige, an den sie adressiert sind, nichts davon kaufen kann“, sagte Gieseler. Eine Enquete-Kommission des Landtags hatte sich auf 15 Vorschläge für Änderungen geeinigt. Sie waren im Dezember 2017 zusammen mit vier weiteren Gesetzentwürfen zur Verfassungsreform in den Landtag eingebracht worden. Parallel zur Landtagswahl 2018 sollen die hessischen Bürger in einem Volksentscheid darüber abstimmen.

Der Städtetag bewertet auch geplante Änderungen zur Bürgerbeteiligung kritisch. Den Kommunen seien erst 2016 gegen ihren Willen niedrigere Hürden zu Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden auferlegt worden – Forderungen, die das Land nach Ansicht des Städtetags nun selbst nicht einhalten will. „Das geht nicht, dass zweierlei Maß angelegt wird“, sagte Gieseler.