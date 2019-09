Städteübergreifende Radmiete möglich

Mainz/Wiesbaden.Die Fahrräder des Mietsystems „meinRad“ können in der Region um Wiesbaden und Mainz künftig über Stadtgrenzen hinweg ausgeliehen und zurückgegeben werden. Das teilte die ESWE Verkehrsgesellschaft am Dienstag in Wiesbaden mit. Nach einer Testphase sei es offiziell möglich, die Mieträder in Mainz, Wiesbaden, Ingelheim oder Budenheim per App auszuleihen und in jeder dieser vier Kommunen wieder abzugeben. Dafür seien verschiedene Techniken an den Verleihstationen auf beiden Rheinseiten angepasst worden.

Das Fahrradvermietsystem steht nun mit mehr als 1200 Rädern in Wiesbaden, Mainz, Ingelheim und Budenheim zur Verfügung. Es gibt mehr als 200 Stationen, die Fahrten werden in Zeiteinheiten abgerechnet. „meinRad“ ist ein Angebot der ESWE. lhe/lrs

