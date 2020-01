Städtische Bühnen in Frankfurt: Neubau billiger als Sanierung

Frankfurt.Ein Neubau der Städtischen Bühnen am Willy-Brandt-Platz käme Frankfurt billiger als eine Sanierung. Das ist laut der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ das Ergebnis der Prüfung durch die Stabsstelle. „Die Vermutung, eine Sanierung der Theater am Willy-Brandt-Platz komme die Stadt billiger, als neu zu bauen, hat sich der Stabsstelle zufolge als unhaltbar erwiesen“, so die FAZ. Würde sich eine Erneuerung des Doppelgebäudes auf das Nötigste beschränken, beliefen sich die Kosten auf 830 Millionen Euro. Eine Sanierung mit Verbesserungen käme auf knapp 920 Millionen. Möglichkeit drei wäre ein Neubau der Doppelanlage für 870 Millionen. Vierte Option ist, dass eine Sparte in der Innenstadt bleibt und Oper oder Schauspiel anderswo neu gebaut werden. Das würde 800 bis 860 Millionen Euro kosten. lhe

