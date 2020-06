Starker Anstieg bei Erwerbslosen

Frankfurt/Stuttgart/Saarbrücken.In der Corona-Krise ist die Zahl der Arbeitslosen in Hessen erneut sprunghaft gestiegen. Nachdem die Pandemie schon im April viele Jobs gekostet hatte, macht sich die Krise nun immer stärker auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Im Mai waren 192 149 Frauen und Männer in Hessen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Das waren 8,8 Prozent mehr als im April und satte 29 Prozent mehr als im Mai 2019. Die Arbeitslosenquote kletterte binnen eines Monats um 0,4 Prozentpunkte auf nun 5,6 Prozent. Gut 15 500 Menschen verloren ihren Arbeitsplatz.

Steigende Zahlen im Südwesten

In Baden-Württemberg waren den Angaben aus Stuttgart zufolge 270 286 Menschen ohne Job. Das waren 8 Prozent mehr als im Vormonat und sogar gut 41 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Quote stieg auf 4,3 Prozent. In Rheinland-Pfalz stieg die Arbeitslosenquote im Mai binnen Monatsfrist von 5,2 auf 5,5 Prozent. Im Mai 2019 hatte sie noch bei 4,3 Prozent gelegen. Insgesamt waren 125 100 Menschen arbeitslos gemeldet.

Auch in Hessen waren schon im April die Arbeitslosenzahlen wegen der Viruspandemie in die Höhe geschossen. Direktionschef Frank Martin erwartet keine schnelle Erholung. lhe/lsw/lrs

