Starker Rückgang bei FSME-Fällen

Stuttgart.An der von Zecken übertragenen Infektionskrankheit FSME sind in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich weniger Menschen erkrankt als in den Jahren zuvor. Der Rückgang der bundesweiten Zahlen liege allerdings fast ausschließlich an der kleiner werdenden Zahl der Fälle in Süddeutschland, vor allem im Südwesten, teilten Wissenschaftler an der Universität Hohenheim in Stuttgart am Montag mit. Der Grund für diese Entwicklung sei allerdings noch rätselhaft.

„Nach dem Rekord-Zeckenjahr 2018 mit 607 Erkrankungen von Frühsommer-Meningoenzephalitis ist die Zahl 2019 auf 462 gesunken“, sagte Gerhard Dobler, der Leiter des Nationalen Konsiliarlabors für Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr. Die Zahl sei in Baden-Württemberg um 115 Fälle gesunken, in Bayern um 24 Fälle.

„Eine Erklärung für diesen Rückgang im Süden und das gleichbleibende Niveau in den anderen Bundesländern haben die Experten nicht“, berichtete Rainer Oehme vom Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg. „Die Zeckenaktivität war im Jahr 2019 ebenso hoch wie im Jahr 2018.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.03.2020