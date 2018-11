Startschuss für Winterdienst

Bad Arolsen.Hessens Winterdienste sind in die heiße Phase der kalten Jahreszeit gestartet. Gestern begann für die 60 Autobahn- und Straßenmeistereien offiziell der Winterdienst. In den kommenden Monaten seien die 1450 Winterdienstkräfte Tag und Nacht im Einsatz, sagte Hessen Mobil-Dezernent Rupert Pfeiffer in Bad Arolsen. 16 200 Kilometer Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraße müssen sie nun frei von Eis und Schnee halten. 120 000 Tonnen Streusalz lagerten in den Hallen und Silos. Das entspreche der benötigten Salzmenge eines mittleren Winters. Auch wenn die Wintersaison offiziell gerade begonnen hat, haben die Räumdienste schon Einsätze hinter sich: Die ersten 46 Tonnen Salz wurden bereits ausgebracht. lhe

