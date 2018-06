Stau und Stress statt Liegestuhl

Anzeige

Kassel/Hannover.Zum Ferienbeginn am Freitag in Hessen warnt der ADAC vor den größten Staufallen auf deutschen Autobahnen. Die befinden sich unter anderem auf der A5, der A3 – und auf der Autobahn 7. Denn auf der wichtigen Nord-Süd-Verbindung reiht sich seit Jahren eine Baustelle an die nächste. Besserung ist nicht in Sicht.

„Aufgrund ihrer Bedeutung als überregionale Transit-Achse und des damit verbundenen hohen Verkehrsaufkommens kommt es auf der A7 häufig zu Staus“, sagt Oliver Reidegeld vom ADAC Hessen-Thüringen. Schon ein kleiner Auffahrunfall könne zu Verzögerungen führen.

Zusätzlich ist die Autobahn seit Jahren Dauerbaustelle – vor allem in Niedersachsen: Sieben Baustellen mit einer Gesamtlänge von 46,4 Kilometern gebe es zur Hauptreisezeit, erklärt Niedersachsens Straßenbaubehörde. Die längsten liegen zwischen Mellendorf und Schwarmstedt mit 10,6 sowie zwischen Nörten-Hardenberg und Nordheim mit 8,5 Kilometern. In Hessen sind die Baustellen kürzer, aber fast genauso zahlreich: An sechs Stellen auf der A7 wird gearbeitet, 12,8 Kilometer sind es insgesamt.