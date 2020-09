Staus bei Corona-Tests

Frankfurt/Limburg.Durch einen Mangel an benötigten Reagenzien kommt es in Mittelhessen zu Verzögerungen bei Corona-Tests. „Die Auswirkung ist, dass die Testergebnisse nicht so zeitnah vorliegen, wie sie vorliegen sollten“, sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Hessen am Dienstag. Die KV rechnet mit weiteren Schwierigkeiten: Auch wenn man noch nicht von einem flächendeckenden Problem sprechen könne, sei ein solches absehbar.

Betroffen ist bisher der Landkreis Limburg-Weilburg. Selbst wenn das Labor im Laufe der Woche neues Material für Corona-Tests erhalte, werde es „einige Tage dauern, die vorübergehend konservierten Abstriche abzuarbeiten“, erklärte der Kreis. Zur Zahl der betroffenen Tests machte er keine Angaben. „Die Probleme mit dem Labor in Mittelhessen kennen wir seit Ende letzter Woche, hatten aber gehofft, dass sich dies lösen ließe“, sagte der KV-Sprecher. Angesichts der Engpässe bei Reagenzien sei dies aber nicht der Fall. Man versuche durch Zusammenarbeit mit anderen Laboren die betroffene Einrichtung zu entlasten. Wegen der Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten war die Zahl der Corona-Tests bundesweit zuletzt stark gestiegen. lhe

