Steigende „Bereitschaft zur Gewalt“

Besondere Schwerpunkte ihrer Arbeit lägen auf den Bereichen Islamismus und Rechtsextremismus, sagte ein Sprecher gestern. Auch die linksextreme Szene werde weiterhin beobachtet, spiele aber im Vergleich eine eher geringe Rolle im Südwesten.

Ebenfalls vom Verfassungsschutz beobachtet werden die sogenannten Reichsbürger. Sie lehnen die Bundesrepublik als Staat ab und behaupten, das Deutsche Reich bestehe fort. Schlagzeilen machen „Reichsbürger“ bundesweit immer wieder, da sie sich den aus ihrer Sicht illegitimen Staatsorganen der Bundesrepublik widersetzen. Dadurch kommt es im Umfeld der „Reichsbürger“ häufig zu Straftaten.

583 Straftaten sogenannter Reichsbürger im Südwesten wies die polizeiliche Kriminalstatistik im Jahr 2017 auf, das sind 18,3 Prozent mehr als die 493 im Jahr 2016. Der Verfassungsschutz beobachtet die „Reichsbürger“ seit Ende 2016. Die Erfassung der Szene sei noch nicht abgeschlossen, sagte der Sprecher. Ob sie in den vergangenen Monaten gewachsen sei, lasse sich daher noch nicht abschätzen.

Antisemitismus im Fokus

Auch Antisemismus wird in Baden-Württemberg zunehmend zum Thema. Die Landesregierung hat angesichts einer wiedererstarkenden Judenfeindlichkeit den Religionswissenschaftler Michael Blume als Antisemitismusbeauftragten eingesetzt. Wegen eines aktuellen Falls in Berlin hatte Blume sich am Dienstag dafür ausgesprochen, antisemitische Vorfälle an Schulen zu erfassen. lsw

