Steigendes Interesse am eigenen Auto

Stuttgart.Umweltschützer fürchten einen Einbruch für den öffentlichen Nahverkehr, weil viele Menschen aus Angst vor einer Corona-Ansteckung Busse und Bahnen meiden. „Der Anteil des Pkw-Verkehrs in deutschen Städten ist während des Lockdowns um rund zehn Prozentpunkte gestiegen“, fassen die Ökologen von Greenpeace eine Kurzstudie zusammen. Dabei blieb weithin unbeachtet, dass schon vor der Pandemie die Autozahlen massiv gestiegen sind, allein 2019 erhöhte sich die Zahl der neu zugelassenen Pkw in Baden-Württemberg um 8,1 Prozent auf 519 000 Fahrzeuge. Damit rangiert ausgerechnet der grün regierte Südwesten deutlich vor der bundesweiten Zunahme von 5,0 Prozent.

Über Jahre zog der Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer mit der Botschaft durch das Land, dass den jungen Leuten von heute das Smartphone wichtiger sei als ein Auto. „Unsere Jugend wächst virtuell auf, sitzt vor dem PC, macht Videospiele. Wenn sie mit ihren Freunden kommunizieren wollen, dann gehen sie über die sozialen Netzwerke. Wir sind früher mit dem Auto zur Freundin hingefahren. Da hat man die reale Mobilität gebraucht“, sagte der Autopapst zum Beispiel 2014. Und Grünen-Verkehrsexperte Matthias Gastel schwärmte: „Die sinkende Bedeutung des Autos als Statussymbol erhöht die politischen Handlungsspielräume.“ In diesem Umfeld sei der Ausbau von öffentlichem Nahverkehr und Radwegen auch zulasten des Straßenbaus umsetzbar.

Es waren schon immer gewagte Analysen, die sich am ehesten in Ballungsräumen bestätigen ließen. Im Haus von Grünen-Verkehrsminister Winfried Hermann erklärt man sich die Zulassungszahlen von 2019 bei einem Gebrauchtwagenhandel auf unverändert hohem Niveau mit dem „demografischen Wandel bei Auto und Mensch“. Es gebe mehr Senioren, und die Fahrzeuge würden seltener ersetzt. „Insbesondere immer mehr ältere Menschen besitzen pro Person ein Auto. Gleichzeitig steigt aber auch der Anteil der autofreien Haushalte“, erläutert ein Sprecher Hermanns.

Die nur alle fünf Jahre erhobene Umfrage „Mobilität in Deutschland“ weist nach Angaben des Sprechers für das Jahr 2017 in Baden-Württemberg 18 Prozent Haushalte ohne eigenes Auto aus, zwei Prozentpunkte mehr als zehn Jahre zuvor. Im gleichen Zeitraum sei der Anteil der Haushalte mit zwei oder mehr Autos von 23 auf 26 Prozent gestiegen. Neuere Zahlen sind nicht verfügbar.

Nach Altersgruppen zeigen sich tatsächlich große Unterschiede. Bei den 18- bis 29-Jährigen verfügen 60 Prozent über ein Auto, bei den 65- bis 74-jährigen 82 Prozent. Und bei den Senioren zwischen 75 und 84 Jahren sind es noch 74 Prozent.

„In der Tatsache, dass im Südwesten viele Menschen ein oder mehrere Autos besitzen, spiegelt sich auch der höhere Wohlstand wider“, betont Hermann. Das heiße aber nicht, dass automatisch mehr Auto gefahren wird. Es gebe ja gleichzeitig den Trend, dass die Fahrgastzahlen in Bussen und Bahnen in den vergangenen Jahren stark zugenommen haben. Das gelte auch für den Radverkehr.

Karten werden neu gemischt

Ob das so bleibt, muss bezweifelt werden. Nach einer Ende Mai vom Branchendienst Deutsche Automobil Treuhand (DAT) veröffentlichten Umfrage spielen 24 Prozent der Pkw-Halter, die in einem Haushalt mit Kindern leben, mit der Anschaffung eines weiteren Fahrzeugs, damit auch der Partner „kontaktlos mobil“ sein könne. In der Altersgruppe von 30 bis 39 Jahre liebäugeln sogar 29 Prozent mit einem Autokauf. Gerade in Großstädten gaben 80 Prozent der Fahrzeughalter an, sie würden aktuell weniger den Nahverkehr nutzen oder hätten auch schon vor Corona einen Bogen um Bus und Bahn gemacht.

Beim Geschäft des Kraftfahrzeuggewerbes wirken sich solche Gedankenspiele aber noch nicht aus. „Sich etwas zu überlegen, bedeutet nicht unbedingt, dass der Kauf bevorsteht“, sagt ein Verbandssprecher. Angesichts von andauernder Kurzarbeit und Wirtschaftskrise spüre die Branche „weiter eine deutliche Zurückhaltung der Kunden“. Das gelte nicht nur für Privatleute, auch in den Flotten der Unternehmen herrsche aktuell Flaute.

