Steinmeier als Botschaft für Rheinland-Pfalz

Hilscheid.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Mittwoch mit Diplomaten aus aller Welt zu einem Tagesbesuch in Rheinland-Pfalz eingetroffen. Zum Auftakt machten sie im Nationalpark Hunsrück-Hochwald Station: Dort besuchten sie den mit 816 Metern höchsten Berg des Landes, den Erbeskopf, und informierten sich über Moore und Wildkatzen, die dort heimisch sind. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte, sie freue sich, den Nationalpark als „einen unserer Leuchttürme“ präsentieren zu dürfen. „Es wird viel gesprochen über Biodiversität, viel über Nachhaltigkeit. Deshalb sind Sie hier direkt am richtigen Ort“, sagte sie. Bei der Reise will Steinmeier den rund 180 in Deutschland ansässigen Botschaftern und Missionschefs internationaler Organisationen die Vielfalt Deutschlands zeigen. lrs (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.09.2019