Steinmeier preist Regionen

Zweibrücken.Bei einem Besuch in der Südwestpfalz hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über den Strukturwandel in der Region an der Grenze zu Frankreich informiert. Begleitet wurde er von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Politiker sollten nicht immer nur in Ballungsräume reisen, sagte Steinmeier. „Zukunft wird in der Region gemacht. Das sollte man mehr wertschätzen.“

Gemeinsam mit Dreyer schaute sich der Bundespräsident die Nutzung ehemaliger US-Stützpunkte an. Beispielsweise das IT-Unternehmen Comlet und die Hochschule Kaiserslautern, die einen Standort in Zweibrücken hat, nutzen seit dem Abzug der US-Armee die ehemalige Kaserne als Wissenschafts- und Firmenstandort. „Rheinland-Pfalz war sehr von Konversion betroffen. Dieses Areal ist ein gutes Beispiel für den gelungenen Umbruch“, meinte Dreyer. „Hier wurden Arbeitsplätze geschaffen mit der eigenen Kraft des Bundeslandes.“ Das 21. Jahrhundert werde das Jahrhundert der Weiterbildung.

Ländlicher Raum im Interesse

Vertreter der regionalen Wirtschaft äußerten in einer Diskussion mit Steinmeier die Hoffnung, weitere Unternehmen etwa im Zulieferer-Bereich ansiedeln zu können. Sie bedauerten, dass der Flughafen Zweibrücken nicht stärker genutzt werde.

Von der Stadt aus fuhr der Außenminister in drei benachbarte Dörfer – Großsteinhausen, Bottenbach und Rumbach. Dort machte sich das Staatsoberhaupt außerdem über die Nahversorgung im ländlichen Raum kundig.

Viele der Gebiete stehen durch Strukturwandel und eine alternde Bevölkerung sowie durch Globalisierung und Digitalisierung vor besonderen Herausforderungen. „Das Mobilfunknetz muss auch auf dem Land stärker ausgebaut werden,“ forderte Ralf Weber, Ortsbürgermeister von Rumbach. Auch eine schmale ärztliche Versorgung sowie eine die Unterfinanzierung des Gemeindehaushalts werden als Sorgen genannt. „Herr Steinmeier sollte sich dafür einsetzen, dass Entscheider die finanzielle Lage der Kommunen stärken und die kleinen Gemeinden nicht vergessen“, appellierte Bürgermeister Volker Schmitt aus Großsteinhausen.„Ich weiß, dass die Region in der Vergangenheit nicht gerade verwöhnt wurde“, sagt Steinmeier. Der Wandel sei aber im Gang – und beeindrucke ihn. lrs

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.10.2018