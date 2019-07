Stichtag für Einschulung im Südwesten wird vorverlegt

Stuttgart.Es ist ein durchschlagender Erfolg, mit dem die drei Initiatorinnen der Online-Petition so schnell nicht gerechnet hatten: Zum Schuljahr 2020/21 soll in Baden-Württemberg der Stichtag für die Einschulung von Erstklässlern vom 30. September auf den 30. Juni vorverlegt werden. Feiert ein Kind in dem Korridor zwischen altem und neuem Stichtag den sechsten Geburtstag, sollen künftig Eltern frei

...