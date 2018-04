Stier mit Herz für Blumen

Anzeige

Lampertheim.Am Donnerstag, 26. April, 15.30 Uhr, steht mit dem Animationsfilm „Ferdinand – Geht STIERisch ab!“, Kino auf dem Programm in der Zehntscheune. Nina und Ferdinand sind die besten Freunde. Auf dem Bauernhof, auf dem sie leben, sieht man das kleine Mädchen stets in Begleitung des riesigen Stiers, der trotz seiner Stärke ein weiches Herz hat, das für Blumen und Musik schlägt. Nachdem man Ferdinand irrtümlich für ein wildes Tier hält, wird er gefangen genommen. Fortan soll er in einer Stierarena kämpfen. Doch er beweist, dass man einen Stier nicht nach seinen Hörnern beurteilen kann. Der Eintritt beträgt drei Euro. Karten gibt es im Vorverkauf beim Rathaus-Service im Haus am Römer. red