Stinkende Pflanze lockt Besucher

Stuttgart.Die Wilhelma in Stuttgart bereitet sich auf ein seltenes Schauspiel vor und erwartet dazu Hunderte Besucher. Eine der vier Titanwurz-Pflanzen des zoologisch-botanischen Gartens wird demnächst blühen. Das Besondere neben der Blütezeit, die im Schnitt nur alle sieben Jahre eintritt, ist der Geruch der Pflanze. Titanwurz sondert einen Aas-Geruch ab. So locke sie in ihrer Heimat Sumatra Fliegen an, die sie für die Bestäubung benötige, erklärte der Leiter des Fachbereichs Botanik der Wilhelma, Björn Schäfer. Zum Höhepunkt der Blüte in der Nacht vom 6. auf den 7. September, zwischen 22 und 23 Uhr, wird der Zoo geöffnet sein. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.09.2018