Stoch greift nach Vorsitz

Stuttgart.Den Genossen im Südwesten steht morgen in Sindelfingen ein spannungsgeladener SPD-Landesparteitag bevor: Zwischen dem SPD-Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Andreas Stoch, und dem Bundestagsabgeordneten Lars Castellucci wird es zu einer Kampfkandidatur um den Landesvorsitz kommen.

Nachdem seit Dienstagabend in der Partei darüber spekuliert wurde, ob der Fraktionschef antreten würde, kam Stoch gestern in Stuttgart aus der Deckung und erklärte seine Kandidatur. „Die SPD Baden-Württemberg befindet sich in einer schwierigen, vielleicht sogar existenziell schwierigen Situation“, begründete Stoch seine Entscheidung. Den Ausschlag habe für ihn das knappe Ergebnis des Mitgliederentscheids zwischen der amtierenden Landeschefin Leni Breymaier und Castellucci gegeben. Außerdem der angekündigte Rückzug Breymaiers sowie lange Gespräche mit mehreren gewichtigen SPD-Köpfen, unter anderem mit Erhard Eppler. „Wir wissen alle, dass demokratische Entscheidungen auch knapp sein können“, so Stoch. „Aber ich glaube, keiner hatte ein Ergebnis erwartet, bei dem beide Kandidaten unter 50 Prozent bleiben und letztlich Leni Breymaier nur eine knappe Mehrheit von lediglich 39 bei knapp 19 000 abgegebenen Stimmen hat.“

Stoch sieht sich als Neuanfang

Gegen die amtierende Landeschefin Breymaier habe er nicht antreten wollen, so Stoch. „Wir haben in den letzten beiden Jahren gut zusammengearbeitet, obwohl ich immer deutlich gemacht habe, dass sich an der Aufstellung der Landespartei etwas deutlich verändern muss.“ Mit Breymaiers Rückzug habe sich die Lage für ihn verändert. „Ich tue das, weil wir einen personellen Neuanfang brauchen, der es uns ermöglicht, über die in den vergangenen Wochen, Monaten, sogar Jahren aufgetretenen Risse Brücken zu bauen, um endlich wieder die Partei zu einen. Ich bin kein Deus ex machina. Ich mache der Partei ein Angebot“, sagte Stoch. Er stehe für einen Neuanfang, weil er in keinem Lager verortet sei.

Der Heidenheimer Abgeordnete und frühere Kultusminister Stoch unterstützt auch die Kandidatur des SPD-Landtagsabgeordneten Sascha Binder als Generalsekretär. Eine Überrepräsentation der Fraktion der Landespartei sehe er im Fall der Wahl nicht, so Stoch. Daraus könnten sich für Partei und Fraktion Synergieeffekte ergeben. Man habe die Chance, sich für die kommenden Kommunal- und Europawahlen sowie für die nächste Landtagswahl geschlossen und inhaltlich aufzustellen. Unterdessen sagte Lars Castellucci, an seiner Kandidatur festhalten zu wollen.

Stochs Vorstoß löste gestern in der Südwest-SPD gegensätzliche Reaktionen aus. Der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup begrüßte die Kandidatur und nannte ihn einen konsensfähigen Kandidaten, der seinen klaren Arbeitsschwerpunkt im Land habe. „Lars Castellucci und dem hinter ihm stehenden Netzwerk ist es zwar gelungen, die Landesvorsitzende zu vergraulen, aber er ist krachend gescheitert. Logisch und moralisch integer wäre jetzt ein Rückzug in Demut“, so Mentrup. Auch Landesvizechefin Hilde Mattheis fordert Castellucci zum Rückzug auf. „Wir brauchen jetzt einen Konsens-Kandidaten, hinter dem sich alle versammeln. Und das sollte Andreas Stoch sein“, so Mattheis. Dagegen übte die Juso-Landesvorsitzende Stephanie Bernickel Kritik an Stoch. „Wir haben unseren Mitgliedern versprochen, sich an der Entscheidung zu beteiligen. Sich als Retter aus dem Hinterzimmer inthronisieren lassen zu wollen, widerspricht der Beteiligung, wie wir sie gemeinsam umsetzen wollten“, sagte sie. Ihr Vertrauen genieße weiterhin Castellucci.

