Stoch sieht baden-württembergischen SPD-Landesverband in der Mitschuld

9,7 Prozentpunkte weniger bei der Europawahl 2019, 4,2 weniger bei der Bundestagswahl 2017 und 10,4 weniger bei der Landtagswahl 2016. Die SPD in Baden-Württemberg befindet sich seit Jahren im Sinkflug - scheinbar ohne Aussicht auf Besserung. In den vergangenen zehn Jahren haben mit Nils Schmid, Leni Breymaier und Andreas Stoch drei Vorsitzende versucht, die Partei in die Erfolgsspur

...