Stockende Verhandlung

Stuttgart.Die Tarifverhandlungen zwischen den vier Uni-Kliniken im Südwesten und der Gewerkschaft Verdi haben sich am ersten Verhandlungstag schwierig gestaltet. Gestern Abend wurden die Gespräche auf den 13. Juni vertagt. Zuvor hieß es noch beim Arbeitgeberverband der Universitätsklinika (AGU), in dem die Kliniken in Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm organisiert sind: Die Gespräche zögen sich vermutlich noch etwas hin.

Verdi hatte vor dem Auftakt unter anderem 6,5 Prozent mehr Gehalt für die rund 27 000 Beschäftigten gefordert. Die Verhandlungen betreffen alle Beschäftigten der Kliniken bis auf die Ärzte und einige wissenschaftliche Mitarbeiter. Die Arbeitgeber legten nach eigenen Angaben zunächst kein Angebot vor. Am ersten Verhandlungstag ging es dem Vernehmen nach vor allem um die Pflegekräfte. lsw