Straftaten auf Rekordtief

Wiesbaden.Dass Hessen ein sicheres Land ist, gehört zu den Standardaussagen von Innenminister Peter Beuth (CDU). Selten aber hat der für die Sicherheit zuständige Ressortchef den Satz mit so viel Berechtigung vortragen können wie bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik für 2018 gestern in Wiesbaden: Die Zahl der Straftaten sank auf den niedrigsten Stand seit Jahrzehnten. In mehreren Kriminalitätsfeldern wurde ein sehr deutlicher Rückgang verzeichnet. Und gleichzeitig stieg die Aufklärungsrate mit 64,2 Prozent auf ihren bisher höchsten Stand in Hessen überhaupt. „Die Zahlen belegen, dass Hessen ein sehr sicheres Land ist“, folgerte der Minister und dankte den rund 14 000 Polizeibeamten des Landes.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr landesweit 372 798 Straftaten registriert. Gegenüber 2017 war dies ein Rückgang von 0,8 Prozent, eine niedrigere Zahl wurde zuletzt im Jahr 1980 verzeichnet. Gerade bei spektakulären Delikten wie Straßenkriminalität (minus 7 Prozent), Wohnungseinbrüchen (minus 9,5 Prozent) oder Jugendkriminalität (minus 13 Prozent) sank die Zahl der erfassten Fälle überdurchschnittlich. Besonders erfreulich ist für Beuth, dass sich Verbrechen für die Täter kaum noch lohnen und heute zwei von drei Straftaten in Hessen aufgeklärt werden. Noch vor 20 Jahren wurde mit einer Aufklärungsrate von 47,4 Prozent nicht einmal die Hälfte der Delikte aufgeklärt. 2017 lag die Quote bei 62,8 Prozent. Die jetzt 64,2 Prozent sind der höchste Wert seit Beginn der Kriminalstatistik im Jahr 1971.

Mehr Videoüberwachung

Der Innenminister führt den positiven Verlauf der Kriminalstatistik auf mehrere Faktoren zurück. Er nannte sowohl die erhöhte Präsenz der Polizei im öffentlichen Raum als auch den Ausbau der Videoüberwachung an den Brennpunkten auf nunmehr 186 Kameras in 18 Städten und die verstärkte Prävention. Weiter verwies er auf die personelle Aufstockung der hessischen Polizei, die nach Einstellung der zurzeit noch in Ausbildung befindlichen Kräfte bis zum Jahr 2022 um elf Prozent auf dann 15 290 Vollzugsbeamte wächst. Landespolizeipräsident Udo Münch wies auch auf technische Neuerungen hin. So sei der Autodiebstahl als Beschaffungskriminalität für Drogensüchtige praktisch zum Erliegen gekommen, weil die Sicherheitsvorrichtungen der Fahrzeuge heute meist nur von Profis überwunden werden könnten.

Straftaten, an denen nach den Erkenntnissen mindestens ein Zuwanderer beteiligt war, gingen 2018 hessenweit um 522 auf 40 624 zurück. Die Mehrheit dieser Fälle sind aber rein ausländerrechtliche Vergehen wie etwa der illegale Grenzübertritt der Flüchtlinge selbst. Zieht man sie ab, verbleiben 19 289 Fälle von Alltagskriminalität. Dies war ein Anstieg um 3,5 Prozent, wobei Fälschungs- und Vermögensdelikte mit fast 30 Prozent den größten Anteil ausmachten. Mit Blick auf alle Straftaten betont der Landespolizeipräsident: „Zuwanderer sind genauso viel oder wenig kriminell wie Deutsche.“

Deutliche Rückgänge gab es bei Straftaten mit terroristischem Hintergrund. Bei den religiös motivierten Fällen fiel die Zahl von 93 auf 31, bei denen mit ausländischer Ideologie von 36 auf 17. Für die Präsidentin des Landeskriminalamts, Sabine Thurau, ist das aber kein Grund zur Entwarnung. Die Entwicklung sei darauf zurückzuführen, dass von Asylbewerbern berichtete Taten aus der Vergangenheit jetzt dem Jahr der Tat und nicht dem der Aussage zugeordnet werden. Die meisten politisch motivierten Straftaten sind laut Statistik dem rechten Spektrum zuzurechnen, aus dem linken gab es jedoch eine deutliche Zunahme bei den Sachbeschädigungen. Ein Zuwachs wurde bei den Sexualdelikten registriert – um 525 auf 4391 Fälle. Thurau erklärte dies mit dem verschärften Gesetz, das jetzt eine Strafverfolgung auch bei sexueller Beleidigung, Nötigung oder dem Anfassen von Frauen ermöglicht.

© Südhessen Morgen, Freitag, 15.02.2019