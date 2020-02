Straftaten gehen zurück

Wiesbaden.Für Innenminister Peter Beuth (CDU) ist klar: „Hessen gehört zu den sichersten Bundesländern in Deutschland.“ Noch liegen nicht aus allen Ländern die Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik vor, so dass es für ein genaueres Ranking zu früh ist. Doch die für Hessen, die der Minister am Montag in Wiesbaden verkündete, können sich sehen lassen.

Die Zahl der Straftaten ging vergangenes Jahr um 2,1 Prozent erneut zurück und hat mit 364 833 den niedrigsten Stand seit 40 Jahren erreicht. Die Aufklärungsquote stieg um einen Prozentpunkt auf 65,2 Prozent und damit einen Rekordwert seit Einführung der Kriminalstatistik 1971. Auch wenn es einzelne Ausreißer gibt – etwa mit einem deutlichen Anstieg bei politisch motivierten Straftaten von rechts oder der Kinderpornografie: Beuth sieht allen Grund, der hessischen Polizei „für die beste Kriminalstatistik in der Geschichte unseres Landes“ zu danken“.

So ging die Zahl der Wohnungseinbrüche, die Menschen oft besonders traumatisieren, erneut deutlich um 9,8 Prozent zurück. Und in fast der Hälfte der 2019 in Hessen registrierten insgesamt 6768 Fälle kamen die Einbrüche nicht über das Versuchsstadium hinaus.

Neben einer verbesserten Beratung der Bevölkerung durch die Kriminalpolizei macht Beuth vor allem die intensivere Zusammenarbeit mit der Polizei anderer Bundesländer und den Einsatz einer bundesweit einzigartigen Prognosesoftware über die mutmaßlich nächsten Straßenzüge der Einbrecherbanden für den Rückgang verantwortlich. Erfolge sieht der Innenminister auch in den gesunkenen Zahlen bei Straßenkriminalität und Diebstahl. Für Ersteres nennt er den verstärkten Einsatz von Videotechnik zur Überwachung öffentlicher Plätze in den Städten und Gemeinden als Grund. Und bei Körperverletzungen hätten sich die Zahlen zumindest mit neun zusätzlichen Fällen nicht mehr nennenswert erhöht und würden in neun von zehn Fällen die Täter ermittelt. Morde gab es in Hessen drei weniger als 2018, es waren 63. Deutlich zugenommen haben dagegen Übergriffe auf Polizeibeamte, Rettungskräfte und Feuerwehrleute. Allein gegen Polizisten wurde 4080 mal Gewalt eingesetzt, 113 mal mehr als im Jahr zuvor.

Gestiegen sind die Fälle politisch motivierter Kriminalität, nämlich um 26 Prozent auf 1654. Der schwerwiegendste war dabei der mutmaßlich von Rechtsextremisten begangene Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke.

Bei der politisch rechts motivierten Kriminalität war der Anstieg mit einem Zuwachs von 52 Prozent am größten, wobei Propagandadelikte den Löwenanteil ausmachten. Besorgt zeigte sich Beuth über die 78 antisemitischen Straftaten – ein Anstieg von 56 Prozent. Mit 76 konnten fast alle dieser Taten dem rechten Spektrum zugeordnet werden. Wie der Innenminister bekanntgab, sind bei der im Januar in Betrieb genommenen Onlineplattform des Landes inzwischen 244 Meldungen von Hass und Hetze im Internet und den sozialen Medien eingegangen, in 40 Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

400 Intensivtäter abgeschoben

Einen Rückgang gab es bei der Kriminalitätsrate von Zuwanderern. Die Zahl der registrierten Straftaten mit mindestens einem Migranten als Tatverdächtigem sank 2019 um 12,5 Prozent auf 16 882 (ohne rein ausländerrechtliche Verstöße). Darunter waren nach Angaben von Beuth viele Fälle von Vermögens- und Fälschungsdelikten sowie Schwarzfahren. In ihr Heimatland abgeschoben wurden aus Hessen über 400 ausländische Intensivtäter sowie seit März 2018 zehn islamistische Gefährder.

Eine deutliche Zunahme gab es Landespolizeipräsident Udo Münch zufolge bei Straftaten gegen ältere Menschen. Vor allem falsche Polizeibeamte, Schockanrufe und der Enkeltrick spielten eine große Rolle. Die Präsidentin des Landeskriminalamts, Sabine Thurau, berichtete von einer deutlichen Steigerung der Zahlen bei Internetkriminalität und Kinderpornografie. Dazu hätten jeweils Großverfahren mit vielen Beschuldigten beigetragen. Sexualdelikte nahmen um 9,4 Prozent zu.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.02.2020