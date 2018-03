Strafzettel digital verteilt

Anzeige

Kassel.Handy zücken, Kennzeichen eingeben, Verstoß auswählen, Beweisfoto machen: Strafzettel auszustellen kann so einfach wie ein Facebook-Post sein. Möglich macht dies „owi21“, ein Computerprogramm des Landes Hessen. Am 26. Februar nimmt das Projekt die nächste technische Hürde. Dann soll die Mobilversion „owi21 to go“ auf den Diensthandys der hessischen Polizei verfügbar sein.

„owi21“ ist eine hessische Erfolgsgeschichte. Das System ermöglicht nicht nur die Abwicklung von Bußgeldverfahren fast ohne Papier. Es ist laut der Zentralen Bußgeldstelle des Landes in Kassel auch ein Verkaufsschlager: Sieben Bundesländer verwenden das System bisher. Insgesamt würden mit „owi21“ bundesweit 21 Millionen Ordnungswidrigkeiten pro Jahr bearbeitet.

Einnahmen für das Land Hessen Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten bringen dem Land Hessen pro Jahr 58 bis 62 Millionen Euro Einnahmen. Davon geht ein Teil an die Städte und Gemeinden. Trotz dieser Summen geht es laut der Zentralen Bußgeldstelle nicht ums Geld, sondern um die erzieherische Wirkung: Verkehrsteilnehmer sollen zu einer sicheren Fahrweise bewegt werden. Dass der Bereich Bußgeld in den vergangenen Jahren zu einem Vorreiter in Sachen Digitalisierung wurde, liege an der Vielzahl der Verfahren. Dort, wo man massenhaft gleichförmige Aufgaben habe, denke man am ehesten über den Einsatz neuer Technik nach, sagt Peter Koch, Leiter der Zentralen Bußgeldstelle des Landes Hessen in Kassel. Außerdem machten Ordnungswidrigkeiten aufgrund kurzer Verjährungsfristen schnelles Arbeiten nötig.

An die Zeit vor „owi21“ erinnern sich Andreas Werner und Detlef Erdmann von der Zentralen Bußgeldstelle genau. „300 Kilogramm Papier wurden jeden Tag von Frankfurt nach Kassel transportiert“, sagen sie. Denn in Frankfurt stand 1977 das Rechenzentrum. Die Schriftstücke wurden in Frankfurt ausgedruckt, nach Kassel gebracht, sortiert, verteilt, abgezeichnet und verschickt. Das Ergebnis waren Aktenberge: vier Meter breit, zwei Meter hoch – für jeden Sachbearbeiter. Schnell war dieses „EDV-gestützte“ Verfahren nicht. „Bis ein Sachbearbeiter die Ergebnisse in der Hand hatte, verging eine Woche“, sagt Erdmann. Bis Fotos von Blitzern vorlagen, konnte es Wochen dauern. Selbst die datenschutzgerechte Entsorgung der Papiermassen war aufwendig. Teilweise seien zwölf Tonnen Papier an einem Tag geschreddert worden. Die Folge des Aufwands: 240 Mitarbeiter waren damals nötig. Heute hat die Bußgeldstelle 170.