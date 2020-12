Strahlender Verlierer blickt nach vorn

Stuttgart.Was die baden-württembergische SPD am Tag nach der Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart zum erstaunlichen Abschneiden ihres Parteimitglieds Marian Schreier zu sagen hatte, war mehr als schmallippig. „Das Ergebnis von Marian Schreier ist mehr als ein Achtungserfolg. Wir bedauern allerdings, dass es nicht gelungen ist, im zweiten Wahlgang ein Bündnis im Sinne der fortschrittlichen Mehrheit der Bürger von Stuttgart zu schmieden“, teilt eine Sprecherin des SPD-Landesverbandes in Stuttgart am Montag mit.

Der 30-jährige Bürgermeister von Tengen hat zwar die Sensation verpasst. Enttäuschung darüber ist ihm aber nicht anzumerken. Schon vor Bekanntgabe des amtlichen Endergebnisses, als sich abzeichnete, dass sich das Ergebnis von CDU-Kandidat Frank Nopper um die 42 Prozent, Schreiers Ergebnis dagegen um die 37 Prozent einpendeln würde, hatte Schreier dem wahrscheinlichen Wahlsieger öffentlich gratuliert.

Parallel prasseln online die Glückwünsche über Schreier selbst herein.

„Ich freue mich über das Ergebnis“, sagt Schreier am Abend. „Viele haben am Anfang gesagt, dass es unmöglich ist, als unabhängiger Kandidat überhaupt in Schlagdistanz zu kommen.“ 36,9 Prozent hat Schreier beim zweiten Wahlgang bekommen, mehr als doppelt so viel wie in der ersten Runde. Spekulieren darüber, woran es am Ende gefehlt haben könnte, mag Schreier nicht. „Das werden wir in den nächsten Tagen noch genau analysieren.“ Wäre es nur der Stuttgarter Kessel gewesen, wäre er allerdings der neue Stuttgarter Oberbürgermeister. In allen fünf Stuttgarter Innenstadtbezirken schnitt Schreier besser ab als Nopper, bis zu 17 Prozent. Aber in keinem der 18 Umland-Stadtbezirke.

Nach dem Marathon-Wahlkampf der vergangenen Wochen wollte Schreier am Abend der Entscheidung noch entspannen und mit seinem Team feiern – soweit es die Corona-Verordnung erlaubt. Im Lauf der Woche wird er in seine Amtsstube nach Tengen zurückkehren.

Die häufigste Frage an den 30-Jährigen aber war die nach seiner Zukunft, die nur wenige in dieser Region vermuten. Konkret äußern mag sich Schreier nicht – mit einer Ausnahme: Einer möglichen Kandidatur für den Landtag erteilte er eine Absage. „Es ist zu früh, um darüber zu spekulieren“, so Schreier. „Aber ich werde weiter leidenschaftlich Politik und Kommunalpolitik machen.“

Und auch sein Verhältnis zur SPD, die ihm wegen der nicht abgestimmten Kandidatur ein Parteiausschlussverfahren androhte und deren Mitgliedschaft bis zur Wahl auf Eis gelegt wurde, sieht Schreier nicht beschädigt: „Ich war und bin SPD-Mitglied. Und daran ändert sich auch nichts.“ Auch die SPD bestätigt, dass sich das Vorstandsmitglied offiziell wieder Genosse nennen darf. Gratuliert aber hat ihm der Landesverband nicht zu seinem Ergebnis.

