Straßenkampf auf dem Cityring

Stuttgart.Es ist einer der am stärksten befahrenen Abschnitte auf dem Stuttgarter Cityring. In Bahnhofsnähe kämpfen hier Parkplatzsucher, Pendler und Fernverkehr um den knappen Straßenraum. Staus in der Rushhour sind an der Tagesordnung. Ausgerechnet auf dieser Achse hat die grün geführte Stadtverwaltung den Autofahrern auf jeder Seite eine Fahrspur abgenommen und für Busse sowie Radler reserviert. „Es ist ein Experiment“, räumte Ordnungsbürgermeister Martin Schairer (CDU) beim Start vor drei Monaten ein. Die Verwaltung wolle „den Radverkehr stärken und sicherer machen.“ Das große Verkehrschaos sei bisher ausgeblieben, bilanziert ein Sprecher der Stadt. Aber die eigentliche Bewährungsprobe steht dem temporären Radweg erst noch bevor, wenn nächste Woche nach den Ferien der Verkehr wieder zunimmt.

Von Pop-up-Radwegen sprechen die Fans des Experiments. Wie Pilze nach warmen Sommerregen haben sich die temporären Trassen in Großstädten nach dem Corona-Lockdown ausgebreitet. Vorreiter war Berlin, wo bereits im März die ersten Fahrspuren umgewidmet wurden. München, Hamburg und eben Stuttgart - als erste und einzige Stadt in Baden-Württemberg folgten. „In der Corona-Krise sind immer mehr Menschen aufs Rad umgestiegen. Gleichzeitig hat der Autoverkehr abgenommen“, beschreibt Schairer die Ausgangssituation. 700 Meter lang ist der Abschnitt auf der „Theo“, die nebenbei auch noch die Ausgehmeile der Stuttgarter mit vielen Clubs ist. Daneben gibt es eine zweite, 400 Meter lange Strecke auf einer nachrangigen Straße. 130 000 Euro lässt sich die Stadt das Prestigeprojekt kosten.

Kritik der Autofahrer

Die Sache ist bis heute umstritten. Bei der Stadt sieht man bisher „keine wirklichen Behinderungen“ für den Autoverkehr. Dagegen sieht CDU-Stadtrat Maximilian Mörseburg ideologische Gründe als Antrieb der Stadtverwaltung: „Ich habe nicht das Gefühl, dass man versucht, den Fahrradverkehr zu stärken, sondern den Autoverkehr zu blockieren.“ Dass der große Aufschrei ausgeblieben ist, hat wohl damit zu tun, dass in den Ferien vergleichsweise wenig Verkehr war. Trotzdem hat der Autofahrerclub ADAC beobachtet, dass es durch den Wegfall einer Fahrspur lange Rückstaus im Feierabendverkehr gibt. Außerdem würden wenige Radfahrer das neue Angebot nutzen und ihre Sicherheit sei nicht gewährleistet, weil ihre Spur nicht baulich getrennt sei und die Markierung missverständlich. Motorrad- und Autofahrer würden auf den Radweg ausweichen. Dass die E-Autos die Ladesäulen an der Theodor-Heuss-Straße nicht mehr anfahren können, deutet auf Zielkonflikte hin.

Bestätigt sieht sich der ADAC durch eine Auswertung von Navigationsgeräten des Geräteherstellers TomTom. Danach hat sich der Verkehrsfluss durch den Pop-up-Radweg „deutlich verlangsamt“: Im Feierabendverkehr zwischen 15 und 19 Uhr seien „Autofahrer seither 56 Prozent länger auf der Theodor-Heuss-Straße unterwegs, die Durchschnittsgeschwindigkeit nahm um 36 Prozent ab“.

Einen schweren Rückschlag hat den Pop-up-Radwegen vor zwei Tagen das Verwaltungsgericht Berlin versetzt. Eine Eilentscheidung ordnet ihren Rückbau an. Es bestünden ernsthafte Zweifel an der Rechtmäßigkeit. Radwege kämen nur dort in Betracht, wo es die Verkehrssicherheit und die Belastung durch den Verkehr erforderten. Eine Errichtung sei nur dort möglich, wo es „ganz konkret“ eine Gefahr gebe.

In Stuttgart hat man die Entscheidung aufmerksam gelesen. Eine direkte Auswirkung auf die beiden Strecken habe das Urteil nicht, teilt ein Sprecher mit. Aber die temporären Radwege müssten sich „gegebenenfalls einer gleichwertigen Beurteilung stellen können“. Die beiden Provisorien seien nach bisheriger Planung ohnehin bis Anfang Oktober befristet. Über die weitere Zukunft werde nach Auswertung der Ergebnisse, „auch im Zusammenhang mit dem Berliner Urteil“, neu entschieden.

