Strategie gegen Elterntaxis

Frankfurt/Butzbach.In kleinen Gruppen laufen Grundschüler die Astrid-Lindgren-Straße in Butzbach hinunter. Nur vereinzelt fährt ein Auto in die Sackgasse hinein, an deren Ende die Degerfeldschule liegt. „Früher war das hier echt heftig, da stand alles mit Autos zu, und die Kinder kamen kaum durch“, erzählt die Mutter Sarah Pellny. Mit ihrer Tochter hatte sie miterlebt, welches Chaos Elterntaxis anrichten können. Seit Sommer sei das nun anders.

„Wir beobachten, dass immer mehr Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen“, sagt ein Sprecher des hessischen Kultusministeriums. Das Land plädiere dafür, dass bereits Erstklässler möglichst eigenständig zur Schule gehen. Doch Strafzettel oder Aufklärungskampagnen bringen aus Expertensicht wenig. „Es geht einfach in vielen Fällen heute nicht mehr anders, als zu fahren“, sagt der Leiter der Geschäftsstelle der Landesverkehrswacht in Hessen, Thomas Conrad. Er nennt lange Wege, gefährliche Kreuzungen oder Eltern unter Zeitdruck.

Mehr Sicherheit auf Schulwegen

Auch Sarah Pellny hat ihren Sohn den größten Teil des Schulwegs gefahren. Doch statt vor das Schultor zu fahren, parkt sie in einer extra Hol- und Bringzone – Teil des neuen Konzeptes der Schule.

Urheber ist unter anderem der Verkehrswissenschaftler Jens Leven, der ein Drei-Säulen-Modell entwickelt hat. Nach seiner Erfahrung fahren viele Eltern ihre Kinder, weil sie um die Sicherheit fürchten. Erst wenn Sicherheitsmängel auf dem Schulweg gemeinsam mit Ämtern und Polizei behoben seien, steige die Bereitschaft, zu Fuß zu gehen. Die zweite Säule ist die Hol- und Bringzone einige Hundert Meter von der Schule entfernt. Drittens will er die Kinder mit Aktionen motivieren, nicht ins Auto zu steigen. lhe

