Strategien zur Anpassung

Trinkwasserbrunnen sind eines der Mittel beim Umgang mit Hitze. © dpa

Wiesbaden.Die Kommunen in Hessen und Rheinland-Pfalz müssen sich in Zukunft stärker an die Folgen des Klimawandels anpassen. Wie das konkret gehen könnte, zeigt ein am Donnerstag in Wiesbaden vorgestellter Leitfaden, der aus der Studie „Klimprax Stadtklima“ hervorgeht. Hierfür wurden in Wiesbaden und Mainz die im Sommer besonders von Hitze geplagten Stadtteile untersucht. Die Experten prüften, wo die Gesundheit gerade von empfindlichen Gruppen wie Kindern und Älteren besonders gefährdet ist, und welche Maßnahmen Stadtplaner lokal ergreifen können.

Die Studie sei eine große Unterstützung, um Umwelt- und Stadtplanung zu verbinden, sagte Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne). „Wir brauchen Strategien zur Klimawandelanpassung.“ Es soll etwa mehr Grünflächen und Parks, Trinkwasserbrunnen und Schattenplätze geben. Außerdem dürften Bauprojekte die Entstehungsgebiete von Kaltluft und Kaltluftschneisen nicht verbauen. lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 30.08.2019