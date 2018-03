Anzeige

Heidelberg/Stuttgart.Im Tarifstreit um eine Entlastung der Pflegekräfte hat die Leitung der Uniklinik Heidelberg die für Donnerstag und Freitag geplanten Warnstreiks kritisiert. „Die Terminierung und Intensität dieses Streiks machen mich sprachlos – vor allem auch vor dem Hintergrund der gut laufenden Verhandlungen“, sagte Pflegedirektor Edgar Reisch gestern. Der Gewerkschaft liege ein weitreichendes Angebot vor. „Die Entscheidung, dies durch einen Streik zu begleiten, kann ich nicht nachvollziehen“, meinte Reisch.

Verdi hat am 22. und 23. März Warnstreiks in Heidelberg, Tübingen und Freiburg angekündigt. Eine Gewerkschaftssprecherin verteidigte die Aktionen. „Beim Gespräch am 9. März wurde kein verbessertes Angebot vorgelegt“, sagte sie.

Müllabfuhren betroffen

Gestern haben im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes mehr als 2500 Beschäftigte im Südwesten ihre Arbeit zeitweise niedergelegt. In Ulm fuhren am Vormittag keine Busse und Straßenbahnen, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, die zu den Warnstreiks aufgerufen hatte. Betroffen waren auch die Stadtwerke, die Müllabfuhr und die Bauhöfe. In den Landkreisen Tübingen, Reutlingen und Pforzheim blieben laut Gewerkschaft zahlreiche Verwaltungen und Kitas geschlossen. Außerdem wurde das Kreiskrankenhaus in Emmendingen bestreikt.