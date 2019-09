Streit über Bewaffnung

Stuttgart.Ob Schlägereien unter starkem Alkoholeinfluss, aggressives Betteln, Drogenkonsum oder Übergriffe auf Frauen – die grün-schwarze Landesregierung in Stuttgart will dafür sorgen, dass die öffentlichen Räume sicherer werden. Jetzt hat sich dazu erstmals eine Projektgruppe der fünf beteiligten Ministerien unter Federführung des Innenministeriums getroffen. Ressortchef Thomas Strobl (CDU) will das Gesamtkonzept im Herbst in den Ministerrat einbringen. Wie sehen die einzelnen Vorhaben der Landesregierung aus?

Strobl setzt in seinem Zuständigkeitsbereich auf den Ausbau lokaler Sicherheitskonferenzen und die kommunale Kriminalprävention. Beide Instrumente haben das Ziel, Vorkommnisse, die sich negativ auf das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung auswirken, vor Ort aufzugreifen. Als Folge kann die Polizei dann konkrete Sicherheitsmaßnahmen ergreifen.

Ein heikler Punkt in der Koalition bleibt der Umgang mit dem freiwilligen Polizeidienst, der laut Koalitionsvertrag auf eine neue rechtliche Grundlage gestellt werden soll. Die CDU fordert uniformierte Polizeifreiwillige, die bewaffnet sind, was die Grünen ablehnen. „Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Polizeifreiwilligen gerade bei der kommunalen Kriminalprävention die Polizei unterstützen“, sagt CDU-Innenpolitiker Thomas Blenke.

Mehr Personal im Nahverkehr

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) will durchsetzen, dass Polizisten in Uniform künftig auch bei den neuen Zuganbietern Abellio und Go Ahead in der zweiten Klasse umsonst mitfahren dürfen. „Es sollen dafür künftig die gleichen Voraussetzungen gelten, wie in der bereits gültigen Freifahrtregelung in den Nahverkehrszügen der Deutschen Bahn“, erklärt ein Sprecher Hermanns auf Nachfrage.

Weiter sei geplant, die Zahl der privaten Sicherheitsleute in Nahverkehrszügen und S-Bahnen auszuweiten – und bei Großveranstaltungen sollen mehr Züge fahren. „Ist es bei einer Veranstaltung erforderlich, soll dazu zusätzliches Sicherheitspersonal eingesetzt werden“, so der Sprecher. Zudem macht sich Hermann dafür stark, die Autoprotzer härter zu sanktionieren. Auch die Schwellen für Fahrverbote sowie den Entzug der Fahrerlaubnis sollen abgesenkt werden. Allerdings müsste hier über den Bundesrat eine Änderung erwirkt werden.

Wohnungsbauministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) wirbt laut einer Sprecherin für „lebendige Stadtquartiere“, in denen durch eine hohe Zahl an Menschen eine „informelle soziale Kontrolle“ entstehe. Zudem sollen durch eine umfassende Bürgermitwirkung „sicherheitsfördernde Aspekte im Städtebau“ berücksichtigt werden.

Notfalls per Bundesratsinitiative

Justizminister Guido Wolf (CDU) setzt nach Angaben seines Sprechers zwei zentrale Akzente. Zum einen soll durch eine Rechtsverordnung erleichtert werden, dass das Führen von Waffen in der Öffentlichkeit verboten oder beschränkt wird. „Es soll beschlossen werden, dass das Land von dieser Möglichkeit Gebrauch macht“, sagt ein Sprecher des Justizministeriums. Weiter fordert Wolf eine Strafverschärfung– notfalls per Bundesratsinitiative – bei Messerattacken. Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) will mit Initiativen und Präventionsprojekten von sexuellen Übergriffen bedrohten Frauen helfen. Jugendliche will er über die Gefahren des Drogenkonsums aufklären. Außerdem sollen verstärkt Streetworker eingesetzt werden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.09.2019