Streit über bezahlbaren Wohnraum

Wiesbaden.„Wir haben alle das gleiche Ziel: bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.“ Das sagte der jetzt auch für Wohnungsbau zuständige hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) gestern in einer gleichwohl ziemlich heftigen Landtagsdebatte zu diesem Thema. Anlass war ein von der Oppositionspartei SPD vorgelegter Gesetzentwurf über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum.

Angriff auf Eigentumsrecht

Vor allem drei wesentliche Missstände könnten damit laut SPD-Abgeordnete Elke Barth wirksam bekämpft werden: die klassische Umwandlung von Wohn- in Gewerbefläche, die Umwandlung preisgünstiger Miet- in teure Eigentumswohnungen und schließlich leerstehende Wohnungen zum Zweck der Immobilienspekulation. Dabei sollen bis zu 500 000 Euro Bußgeld drohen. Die FDP lehnt das als Angriff auf das Eigentumsrecht strikt ab. Die Regierungsparteien CDU und Grüne halten es für wenig hilfreich und überflüssig, weil die Koalition ohnehin viel für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums tue. Der Linken dagegen gehen die von den Sozialdemokraten propagierten Maßnahmen nicht weit genug, so dass sie einen eigenen Gesetzesvorschlag mit schärferen Eingriffsrechten präsentierte. Und die AfD ist der Meinung, der Flüchtlingszuzug sei die eigentliche Ursache des Problems.

In Hessen gab es schon einmal ein Zweckentfremdungsgesetz, das 2004 unter der damaligen CDU-Regierung Roland Koch außer Kraft gesetzt wurde. Es sei höchste Zeit, das damit verbundene Instrumentarium wieder einzuführen, argumentierte SPD-Abgeordnete Barth.

Heiko Kasseckert von der CDU ließ keinen Zweifel daran, dass die Koalition sowohl das Gesetz der SPD als auch das der Linken ablehnen wird. Bei 150 000 fehlenden Wohnungen allein im Raum Frankfurt mache es doch keinen Sinn, mit solch „kleinen“ Maßnahmen vorzugehen. Minister Al-Wazir argumentierte, die Umwandlung von Wohn- in Gewerberaum sei nicht das Problem, schließlich gebe es ja in Frankfurt noch 800 000 Quadratmeter leerstehender Gewerbeflächen. Und in der Bürostadt Niederrad würden gerade Büro- in Wohnräume umgewandelt. Auch der Leerstand von Wohnungen liege in der Stadt mit 1,4 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von sonst drei Prozent.

Jürgen Lenders (FDP) warnte vor einem „wahnsinnigen Eingriff in das Eigentumsrecht“ und fragte, welcher private Investor bei solchen Vorschriften noch bauen werde. Jan Schalauske (Linke) konterte, der private Bauherr sei kein „scheues Reh“, sondern bei den steigenden Immobilienpreisen eher „ein vollgefressenes“. Die Gesetze werden zunächst in den Ausschüssen beraten.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 28.02.2019