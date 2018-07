Streit um 450 Millionen Euro

Anzeige

Stuttgart.Die grün-schwarze Regierung verspricht ein umfangreiches Paket zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und die Förderung der Elektromobilität in Baden-Württemberg. Auf 450 Millionen Euro summiert das vom Grünen Winfried Hermann geführte Verkehrsministerium die Ausgaben, die zu großen Teilen der Region Stuttgart zugutekommen sollen, um dort Fahrverbote für neuere Dieselautos mit Euronorm 5 zu vermeiden. Für Martin Rivoir, den Verkehrsexperten der SPD-Opposition, hat das Konzept eine Schlagseite: „Der Rest des Landes guckt in die Röhre, weil in Stuttgart Panik herrscht.“

Rivoir weist darauf hin, dass nicht nur in Stuttgart die Grenzwerte für Stickoxid überschritten sind. 73 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft waren es 2017 in Stuttgart, in Reutlingen 60 und in Heilbronn 53. Erlaubt sind 40 Mikrogramm. Aber nur in Stuttgart hat sich die Politik in eine Situation manövriert, in der Fahrverbote für ältere Diesel praktisch ohne Alternative sind. „Ein Großteil Baden-Württembergs wird vernachlässigt“, kritisiert Rivoir vor diesem Hintergrund.

Im letzten Absatz seines Entwurfs für das Maßnahmenpaket hatte Hermann die symbolträchtigen 450 Millionen Euro versteckt. Damit die Grünen sich damit nicht profilieren können, hat der kleinere Koalitionspartner CDU die Streichung der Gesamtzahl durchgesetzt.