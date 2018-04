Streit um Abbrecher bei Polizei

Anzeige

Stuttgart.In Baden-Württemberg gibt es Streit um die Abbrecher in der Polizeiausbildung. Jeder zehnte Anwärter bricht seine Ausbildung vorzeitig ab, schätzt Ralf Kusterer, der Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft. Die grün-schwarze Regierung werde die versprochene Aufstockung der Ausbildungszahlen nicht erreichen, fürchtet er. Das Innenministerium widerspricht. Seit 2013 liege die Quote der Abbrecher im Durchschnitt bei 6,55 Prozent. Von den im Jahr 2016 eingestellten 1091 Anwärtern seien zum Beispiel 67 vorzeitig ausgeschieden. Dies entspreche einer Quote von 6,1 Prozent, rechnete ein Sprecher vor. Vom Jahrgang 2017 seien 67 Anwärter vorzeitig ausgeschieden. Kusterer sprach dagegen von Schätzungen, dass letztes Jahr 150 angehende Beamte abgebrochen hätten.

„Die Gründe für den Abbruch sind vielfältig“, erläuterte der Sprecher. Zu berücksichtigen sei auch, dass bei einem Teil das Land kündige, wenn sich erst während der Ausbildung die Nachwuchsleute als nicht geeignet erweisen.

Hintergrund der Kontroverse sind die Pläne von Innenminister Thomas Strobl (CDU), in diesem und im nächsten Jahr jeweils 1800 Anwärter für den Polizeidienst einzustellen, um die beschlossenen zusätzlichen Stellen im Vollzugsdienst besetzen zu können. Schon mehrfach hat Kusterer kritisiert, die Ausbildung sei nicht mehr attraktiv: „Mit Wohncontainern, Mehrfachbelegungen und fehlendem WLAN kann man heute junge Menschen nicht begeistern.“ pre