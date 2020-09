Streit um Ganztagsschule wird schärfer

Stuttgart.Im Streit um blockierte Gelder der Bundesregierung zum Ausbau der Ganztagsbetreuung in Grundschulen verlangt die Regierungszentrale von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Bewegung von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). „Die einfachste Lösung wäre, wenn das Kultusministerium die kommunalen Betreuungsangebote unter die Schulaufsicht stellen würde“, sagte ein Regierungssprecher. Es sei „nun definitiv klar, dass Baden-Württemberg die Voraussetzungen schaffen muss“. Sonst gehe das Land leer aus. An der zwischen dem Bund und den 16 Ländern ausgehandelten Verwaltungsvereinbarung zur Verteilung von 750 Millionen Euro werde es keine Änderung mehr geben.

Eisenmann verweigert bisher die Unterschrift unter die Vereinbarung und blockiert damit auch die Auszahlung der Fördermittel für die 15 anderen Bundesländer. Die CDU-Politikerin verlangt, dass auch die in Baden-Württemberg weit verbreiteten kommunalen Betreuungsangebote anerkannt werden müssen. Das schließt die Vorlage von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) aus. Sie sei gegen die „Zwangsbeglückung der Eltern“, begründete Eisenmann ihr Nein. Baden-Württemberg bekäme 98 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm.

Die von der Regierungszentrale geforderte Änderung des Schulgesetzes lehnt Eisenmann mit Verweis auf die drohenden Folgekosten ab. Würden die kommunalen Betreuungsangebote unter die Aufsicht des Landes gestellt, müsse das Land die Finanzierung übernehmen, erklärt ein Sprecher. Das würde pro Jahr 300 Millionen Euro kosten.

Diesen Automatismus bestreitet das Staatsministerium. „Das wäre Sache von Verhandlungen mit der kommunalen Seite“, sagt ein Sprecher. Schließlich gebe es diese Betreuungsangebote bereits. Und Bayern habe eine solche Konstruktion.

In der Regierungszentrale sieht man offiziell Eisenmann am Zug: „Der Streit ist eher einer zwischen dem Kultusministerium und der Bundesregierung.“ Eisenmann will noch in dieser Woche mit Giffey reden. In ihrem Umfeld heißt es, Kretschmann wolle den Streit vor der Ministerpräsidentenkonferenz nächste Woche gelöst haben, um sich Kritik der Kollegen zu ersparen.

Elternkampagne im Eiltempo

Im Eilverfahren hat die Südwest-CDU im Internet unter dem Titel „bestensbetreut.cdu-bw.de“ eine Kampagne für ihre Position gestartet. Giffey und die Südwest-Grünen würden „ausschließlich verbindliche Ganztagsschulen fördern – flexible Angebote würden so aussterben“, heißt es im Text. „Das ist eine Lüge“, schimpft SPD-Oppositionschef Andreas Stoch. Die Vereinbarung seiner Parteifreundin Giffey würde auch die Förderung von offenen Formen der Ganztagsbetreung erlauben, wenn sie unter den Augen der Schulaufsicht stattfinden. Stoch: „Die Darstellung ist ein Skandal.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.09.2020