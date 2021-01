Streit um Islamunterricht geht in die nächste Runde

Wiesbaden.Der lange, aber mittlerweile abgeschlossen geglaubte Streit um Islamunterricht mit der türkischen Moscheegemeinde Ditib in Hessen geht überraschend in eine neue Runde. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat am Freitag das Nein zweier hessischer Gerichte zum Eilantrag von Ditib aufgehoben, mit dem ihr hessischer Landesverband die Fortsetzung des bekenntnisorientierten Religionsunterrichts mit ihm als Partner erzwingen wollte.

Dieser Vorstoß richtete sich gegen die Entscheidung von Kultusminister Alexander Lorz (CDU), den Islamunterricht in Kooperation mit Ditib auszusetzen und stattdessen ein neutrales Fach Islamkunde unter rein staatlicher Regie anzubieten. Als Grund dafür nannte der Minister Zweifel an der erforderlichen Unabhängigkeit der Moscheegemeinde vom türkischen Staat und Präsident Recep Tayyip Erdogan. Mit ihrem Eilantrag wollte Ditib erreichen, dass die von Lorz verkündete Aussetzung des mit ihr geschlossenen Vertrags über den bekenntnisorientierten Religionsunterricht noch vor einer Entscheidung über ihre Klage im Hauptverfahren gestoppt wird. Das lehnten sowohl das Verwaltungsgericht Frankfurt als auch der Hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel als zweite Instanz ab.

Neues Modell längst umgesetzt

Deren Entscheidungen zerpflückten die Karlsruher Richter aber in ihrem gestern verkündeten Beschluss als Verstoß gegen den Anspruch auf effektiven Rechtsschutz. Solch ein Eilantrag könne nämlich durchaus auch eingebracht werden, wenn die eigentliche Klage im Hauptverfahren noch nicht eingebracht wurde. Das Bundesverfassungsgericht erlegte dem Verwaltungsgericht Wiesbaden daher auf, erneut über den Eilantrag zu entscheiden.

Allerdings ist nach dessen ursprünglicher Ablehnung das neue Modell längst umgesetzt worden. Seit Beginn des neuen Schuljahrs im Sommer 2020 wird den knapp 3000 angemeldeten Schülern muslimischen Glaubens der Klassen 1 bis 8 in Hessen in einem Schulversuch der rein staatliche Islamunterricht erteilt. Daran wird sich nach Angaben des Kultusministeriums in Wiesbaden auch jetzt nichts ändern. Die Karlsruher Richter hätten sich weder mit den Bedenken hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Eignung von Ditib als Kooperationspartner noch mit der Vorgehensweise des Kultusministers befasst, sagte sein Sprecher Philipp Bender. Für den laufenden Unterrichtsbetrieb ergäben sich daher keine Konsequenzen.

Der überwiegende Teil der in Deutschland ausgebildeten und beim Land angestellten Lehrer blieb nach Erwerb einer Zusatzqualifikation identisch. Dem Verwaltungsgericht Wiesbaden liegt inzwischen auch die Klage von Ditib im Hauptverfahren vor. Ditib selbst begrüßte den Beschluss des Verfassungsgerichts, der „unser unerschütterliches Vertrauen in den Rechtsstaat“ bestätigt habe.

