Streit um neue Stromtrasse geht in entscheidende Runde

Fulda/Berlin.Der Verlauf der geplanten Stromtrasse Suedlink nimmt Formen an und soll laut Vorschlag nur zu einem kleinen Teil durch Hessen führen. Die Übertragungsnetzbetreiber stellten gestern in Berlin den Streckenkorridor vor, den die Nord-Süd-Leitung nehmen soll. Dieser Vorschlag werde Ende des Monats der Bundesnetzagentur zur Entscheidung vorgelegt. Der vorgestellte Verlauf sei das Ergebnis umfangreicher Detail-Untersuchungen, berichteten die Netzbetreiber Tennet und TransnetBW. Der Erdkabel-Korridor verläuft von Schleswig-Holstein über den Westen Niedersachsens nach Nordhessen und Südthüringen hinüber nach Bayern und Baden-Württemberg. Auf hessischem Gebiet sind nur knapp 60 Kilometer geplant. In früheren Szenarien waren es rund 150.

Al-Wazir kündigt Prüfung an

Die Verlaufsvariante, die über eine längere Strecke durch Osthessen geführt hätte, ist aus dem Rennen. „Die Suedlink-Trasse durch Osthessen ist vom Tisch“, kommentierte der Fuldaer Bundestagsabgeordnete Michael Brand (CDU) erleichtert am Morgen. Er hatte mit Bundestagskollegen von Orten entlang der Strecke an einem Gespräch mit den Projekt-Planern teilgenommen. Nun führt die Antragsvariante zu einem kleineren Teil durch Nordhessen und biegt dann gen Osten nach Thüringen ab.

Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) kündigte an, den vorgeschlagenen Verlauf der geplanten Trasse kritisch zu prüfen. „Der Verlauf neuer Stromleitungen muss nach fachlichen Kriterien festgelegt werden. Nur dann wird eine Stromtrasse Akzeptanz finden und auch rechtlich Bestand haben.“ Al-Wazir zeigte sich von der Entscheidung überrascht: „Bislang hatte Tennet stets betont, dass aufgrund der hessischen Mittelgebirge und der zahlreichen FFH- und Natura2000-Gebiete die Verlegung eines Erdkabels durch Hessen kaum zu realisieren ist. Wenn dies nun doch so geplant ist, sind wir sehr auf die fachliche Begründung gespannt.“ Er mahnte: „Eine politische Festlegung der Trassenführung wäre für uns nicht akzeptabel.“

Suedlink war ursprünglich als Überlandfreileitung geplant. Damals sollte die Trasse auf rund 150 Kilometer durch die nord- und osthessischen Landkreise Kassel, Waldeck-Frankenberg, Schwalm-Eder, Hersfeld-Rotenburg, Vogelsberg, Fulda und Main-Kinzig führen. Später wurde Suedlink als Erdkabel umgeplant, um die Akzeptanz zu erhöhen. „Im Vergleich zu der früher geplanten Belastung fällt der heute vorgeschlagene Trassenverlauf deutlich milder aus. Die Gesamtlänge in Hessen wurde um fast zwei Drittel reduziert, statt neuer Strommasten soll die Leitung als Erdkabel verlegt werden und dies teilweise sogar, ohne die Erde entlang der Trasse aufbaggern zu müssen“, sagte Al-Wazir.

Während einige Landkreise aufatmen können, ist der Verlierer bei diesem Vorschlag der Werra-Meißner-Kreis. Betroffen sind etwa Kommunen wie Witzenhausen, Bad Soden-Allendorf und Wehretal. Bei Herleshausen passiert die Leitung dann die Grenze nach Thüringen.

Landrat Stefan Reuß und der Erste Kreisbeigeordnete Rainer Wallmann kritisierten: „Diese Entscheidung der Tennet ist allein schon aus naturschutzfachlicher Sicht völlig inakzeptabel und nicht nachvollziehbar.“ Es blieben erhebliche Zweifel an der fachlichen Beurteilung. Doch der Werra-Meißner-Kreis betonte: Die Bekanntgabe der Vorzugstrasse sei noch keine abschließende Festlegung. Die Kreisspitze rief Kommunen und die Bevölkerung dazu auf, sich weiter engagiert zu beteiligen. Diese Möglichkeit biete sich im öffentlichen Beteiligungsverfahren der Bundesnetzagentur für alle Bürger.

Vom 28. Februar an bis Ende März würden nun nacheinander alle fünf Abschnitte der Suedlink-Trasse bei der Bundesnetzagentur beantragt, sagte Brand. Die Bundesnetzagentur wird voraussichtlich Ende 2019 über den tatsächlichen Korridorverlauf entscheiden. Die Planungen sollen bis 2021 abgeschlossen werden, die für die Energiewende wichtige Nord-Süd-Verbindung soll dann bis 2025 gebaut werden.

Thüringen wehrt sich

Die rund 700 Kilometer lange Stromtrasse soll eine „Hauptschlagader“ der Energiewende werden. Sie soll Strom aus Windkraft von der Nordsee nach Süddeutschland transportieren und so Ausfälle kompensieren, wenn Ende 2022 die Atomkraftwerke vom Netz gehen.

Über den Verlauf der Erdkabel-Leitung gibt es jedoch Streit. Thüringen wehrt sich dagegen, dass die Stromtrasse teilweise durch den Freistaat führen soll. Erfurt favorisiert einen Verlauf an Thüringen vorbei durch Hessen. Vier hessische Landräte meldeten kürzlich dagegen Bedenken an. Die Region sei durch Autobahn, ICE-Trasse, Gaskorridor und eine Salzabwasserleitung schon genug belastet, erklärte Brand.

