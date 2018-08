Streit um Pferdekopf geht weiter – Land legt Berufung ein

Wiesbaden/Frankfurt.Im Rechtsstreit um den Wert eines römischen Bronze-Pferdekopfes hat das Land Hessen Berufung beim Oberlandesgericht Frankfurt (OLG) eingelegt. Damit wolle man die Interessen und die Rechtsposition des Landes wahren, sagte eine Sprecherin des Kunstministeriums gestern in Wiesbaden. Das Landgericht Limburg hatte in erster Instanz entschieden, dass Hessen einem Mann aus Lahnau 773 000 Euro zahlen muss. Der antike Pferdekopf war auf dem Grundstück des Landwirts gefunden worden und ging nach der Entdeckung in den Besitz des Landes über. Nach der damaligen Rechtslage steht dem Mann die Hälfte des Wertes zu – wie hoch dieser anzusetzen ist, ist zwischen dem Ministerium und dem Mann aber strittig. Eine Gutachterin hatte den Wert auf 1,6 Millionen Euro geschätzt. lhe (Bild: dpa)

© Südhessen Morgen, Dienstag, 28.08.2018