Streit um Pläne für Landesliste

Stuttgart.Die Auseinandersetzung in der grün-schwarzen Landesregierung über eine Reform des Wahlrechts in Baden-Württemberg geht in die nächste Runde. Auch der kürzlich von den Grünen vorgelegte Kompromissvorschlag kann offenbar nicht umgesetzt werden. Bei dessen Bewertung haben die Experten von Innen- und Justizministerium erhebliche Bedenken. Dies ist das Ergebnis in einem extra angefertigten Gutachten, das dieser Zeitung vorliegt.

Zweitmandate vergeben

Koalitionsvertrag Im Koalitionsvertrag von Grünen und CDU heißt es auf Seite 68, man wolle ein personalisiertes Verhältniswahlrecht mit einer geschlossenen Landesliste einführen.

mit einer geschlossenen Landesliste einführen. Damit solle gewährleistet werden, dass der Landtag „die baden-württembergische Gesellschaft künftig in ihrer ganzen Breite besser abbildet“.

besser abbildet“. Grüne und CDU erklären im Koalitionsvertrag zudem, man wolle über eine Reform des Wahlrechts „mit den im Landtag vertretenen Parteien in Gespräche eintreten“.

Die Grünen schlugen zuletzt vor, nach wie vor jeweils einen Kandidaten aus den 70 Wahlkreisen direkt in den Landtag zu wählen. Wer die meisten Stimmen bekommt, zieht in das Parlament ein. Neu war die Idee, die 50 Zweitmandate über Landeslisten der Parteien zu vergeben. Hier üben die Juristen der beiden CDU-geführten Ministerien jedoch deutliche Kritik. Wörtlich heißt es in dem Gutachten: „Während die Einführung einer Landesliste zur Vergabe von 50 Landtagsmandaten verfassungsrechtlich möglich erscheint, ist die Beschränkung der aufstellbaren Landeslistenbewerber auf die Wahlkreisbewerber und deren Ersatzbewerber wegen Eingriffen in die Parteienfreiheit und die Wahlgrundsätze verfassungsrechtlich sehr problematisch.“ Bislang ist es so geregelt, dass bei Landtagswahlen neben den 70 direkt gewählten Kandidaten 50 Zweitmandate an die Bewerber gehen, die ihre Wahlkreise zwar nicht direkt gewonnen haben, aber in dem Regierungsbezirk, in dem sie antreten, im Vergleich zu anderen Bewerbern ihrer Partei viele Stimmen bekommen haben. Genau dieses Verfahren der 50 Zweitmandate wollten die Grünen mit ihrem Kompromissvorschlag verändern. Den Parteien soll so ermöglicht werden, über eine Liste mehr Frauen ins Parlament zu bringen. Die Reform des Wahlrechts sorgte vor einigen Wochen schon für eine Koalitionskrise. Damals stellte sich die CDU-Landtagsfraktion gegen die Vereinbarung im grün-schwarzen Koalitionsvertrag, das Wahlrecht zu reformieren.

Das ganze Thema sorgte zudem auch für Differenzen zwischen CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhardt und Innenminister Thomas Strobl (ebenfalls CDU). Der Innenminister hatte für das Vorpreschen seines Parteifreundes kein Verständnis. Jedenfalls legten die Grünen den Kompromissvorschlag auf den Tisch, um der CDU entgegenzukommen, die darauf pocht, dass die Listenkandidaten auch weiterhin eine enge Bindung zu dem Wahlkreis haben, in dem sie antreten.