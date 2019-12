Streit um weniger Pestizide spaltet Bauern und Winzer

Stuttgart.Die Vorschläge der grün-schwarzen Regierung zum besseren Schutz von Insekten in Baden-Württemberg sorgen für einen Riss in den Bauernverbänden. Während der Vorstand des Landesbauernverbandes das Eckpunktepapier von Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) und Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) mitträgt, sagte für den in Südbaden zuständigen Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband (BLHV) Präsident Werner Räpple nach dem abschließenden Treffen: „Wir sind noch nicht am Ziel.“ Während Räpple Teile des Papiers im Grundsatz akzeptierte, blieb Präsident Kilian Schneider vom Badischen Weinbauverband bei seiner generellen Ablehnung. Dagegen stimmte der württembergische Winzerverband zu.

Hauk will nun nach der Weihnachtspause vor Ort Informationsveranstaltungen für Winzer und Bauern anbieten. Dabei werde der Minister für die Verbesserungen werben, die das Regierungskonzept gegenüber den Forderungen im Volksbegehren „Rettet die Bienen“ für die Landwirte bringe, kündigte seine Sprecherin am Donnerstag an.

Die Initiatoren des Volksbegehrens wollen keine weiteren Unterschriften sammeln. „Wir werden keine Neumobilisierung starten“, sagte der Imker Tobias Miltenberger. Auch die großen Umweltschutzverbände unterstützen das Konzept von Grün-Schwarz. BUND-Landeschefin Brigitte Dahlbender nannte aber eine Voraussetzung: „Für uns sind die Eckpunkte unverrückbar.“

Mehr Bio, weniger Gift

Die Kernpunkte des Konzepts: Das Land verpflichtet sich, den Einsatz von Pestiziden bis 2030 um 40 bis 50 Prozent zu reduzieren. Dies gelte nicht für die einzelnen Bauern, sondern im landesweiten Mittel, betonte Hauk. Im gleichen Zeitraum soll der Anteil der Biobetriebe von jetzt 14 auf 30 bis 40 Prozent steigen. In Naturschutzgebieten ist ein generelles Verbot von chemischen Mitteln geplant. Die Bienenfreunde hatten verlangt, dass dies für alle Schutzgebiete gelten sollte. Das hätte nach Ansicht der Regierung tausende Landwirte in existenzielle Nöte gestürzt.

Die Kritik des badischen Bauernverbandes konzentriert sich auf die geforderte Pestizitminderung. „Eine Reduzierung der Pflanzenschutzmittel um 40 bis 50 Prozent bis 2030 ist aus Sicht der Praxis nicht machbar“, erklärte Räpple.

Auch acht kleine Verbände der Obsterzeuger vom Bodensee stützen ihre Ablehnung auf das Reduktionsziel. Damit werde unterstellt, dass „bisher ohne Fachverstand unnötigerweise zu hohe Pflanzenschutzmengen ausgebracht werden“, heißt es in ihrem Positionspapier. Die Arbeitsgemeinschaft hatte aber keinen Platz unter den 40 Verbandsvertretern am Runden Tisch. „Wir leisten schon beachtliche Arbeit für die Wildbienen“, betonte ihr Wortführer Hubert Lehle. Er warf der Regierung vor, kritische Einwände würden nicht angemessen berücksichtigt. Lehle wollte nicht ausschließen, dass es zu Protestaktionen von Landwirten kommt.

Hauk vertrat die Ansicht, dass eine Pestizidreduzierung von 40 bis 50 Prozent machbar sei. Das Ziel gelte nicht für den einzelnen Betrieb, sondern nur landesweit. Allein durch die angepeilte Steigerung der ökologischen Produktion sinke der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln um 16 Prozent. Weitere 15 Prozent Einsparung erwartet er durch genauere Dosierung in computergesteuerten Maschinen. Sechs Prozent könnte das Verbot von chemischen Spritzmitteln in Hausgärten bringen. Zugleich räumte er ein, dass durch den integrierten Pflanzenschutz im Obstbau nur eine geringere Einsparung möglich sei.

Bis Mitte März wollen Hauk und Untersteller ihr Konzept in einen Gesetzentwurf gießen. Das von der Grünen-Fraktion vorgeschlagene verkürzte Verfahren hat die CDU abgelehnt. Deshalb wird es trotz der bisherigen Beteiligung eine normale Expertenanhörung geben.

Aus formalen Gründen lässt sich das Volksbegehren nicht mehr stoppen. Bis Ende März kann auf den Rathäusern noch unterschrieben werden. Allerdings gilt die Initiative als chancenlos, nachdem die großen Umweltverbände ihre Unterstützung jetzt endgültig zurückgezogen haben.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.12.2019