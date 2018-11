Streit um Wortwahl

Stuttgart.Nach der heftigen Kritik an seinen Äußerungen über junge Intensivtäter will sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) „wieder staatstragender verhalten“. Aber in der Sache zeigt sich der Grünen-Politiker unnachgiebig: „Gruppenvergewaltiger werde ich Männerhorden nennen, so lang ich lebe.“ Derzeit würden die Experten verschiedener Ministerien nach Lösungen für Intensivtäter unter den Asylbewerbern suchen, die noch keine schwere Straftat begangen haben, deren Verhalten aber nicht hinnehmbar sei. Einzelheiten könne er noch nicht benennen.

Kretschmann hatte mit dem Interview mit dieser Zeitung am Wochenende ungewöhnlich scharf formuliert: „Salopp gesagt ist das Gefährlichste, was die menschliche Evolution hervorgebracht hat, junge Männerhorden.“ Solche Gruppen müsse man trennen und einige „in die Pampa schicken“. Der Direktor des in Mannheim ansässigen Instituts für Deutsche Sprache, Henning Lobin, nannte die Wortwahl verletzend. Den Begriff „Horden“ auf Menschen zu beziehen, sei „immer nur abwertend“.

Unterstützung von Palmer

Der Grünen-Regierungschef räumte ein: „Das war keine erfolgreiche Aktion, die nur zu Missverständnissen geführt hat.“ Er beklagte: „Wenn man redet, wie normale Menschen, bekommt es einem nicht so gut.“ Unterstützung bekam er vom Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne). „Ich würde mir wünschen, dass wir in öffentlichen Debatten nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen und dass in der politischen Auseinandersetzung weniger bewusst missverstanden wird“, sagte er der Nachrichtenagentur dpa.

Als Ausgangspunkt seiner Überlegung nannte Kretschmann die Gruppe junger Asylbewerber, die in Mannheim „die Stadt wochenlang tyrannisiert hat“. Die Umtriebe seien gestoppt worden durch Trennung. Solche Täter müssten dort hingeschickt werden, wo sie keine Gleichgesinnten treffen und nix los ist. „Das meinte ich mit Pampa.“ pre

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018