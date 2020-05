Streit wegen eines längst korrigierten Fehlers

Stuttgart/Mannheim.Schaut man flüchtig auf das, was das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig an diesem Donnerstag zum Streit um das Bahnprojekt Stuttgart 21 zu verhandeln hat, könnte man sich staunend die Augen reiben. Denn gestritten wird über einen Fehler, der eigentlich bereits beseitigt worden ist. Die Bagger an der umstrittenen Baustelle am Stuttgarter Flughafen laufen auch wieder. Und in der Vorinstanz hatten sich sowohl die klagenden Umweltschützer als auch die Bahn zufrieden gezeigt mit dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) in Mannheim – und gingen danach dennoch beide in Revision.

Im Einzelnen: Der VGH hatte Ende 2018 geurteilt, dass die gemeinsame Baugenehmigung für den S21-Flughafenbahnhof samt Anbindung an die Schnellbahnstrecke nach Ulm und eine Straßenverlegung entlang der Trasse rechtswidrig sei. Im Kern ging es um die Frage, ob das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) in seinem Planfeststellungsbeschluss quasi in einem Aufwasch über ein wichtiges Projekt – den Tiefbahnhof am Flughafen – und ein in der Abwägung schwächer zu begründendes Vorhaben wie die Straßenverlegung entscheiden kann. Nach Ansicht der klagenden Naturschützer – der Schutzgemeinschaft Filder und des Nabu Stuttgart – hätten zwei Umweltverträglichkeitsprüfungen vorgenommen werden müssen.

Dies sah der VGH ähnlich: Aus Sicht der Richter hatte es das EBA versäumt, die mit dem Straßenbauvorhaben verbundenen Vorteile und die nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt abzuwägen – und zwar unabhängig von dem Eisenbahnvorhaben. Bei der Verlegung der Straße gehe es um ein selbstständiges Projekt. Im Übrigen sei die Genehmigung aber rechtmäßig: Die Eisenbahnplanung sei verkehrspolitisch und städtebaulich gerechtfertigt, ihre Finanzierung hinreichend gesichert (Az: 5 S 1981/16 und 5 S 2138/16).

Das EBA musste die fehlerhafte Baugenehmigung für den Straßenanschluss von Plieningen und für die ICE-Strecke entlang der Autobahn und den Flughafen-Anschluss korrigieren und tat dies auch. Sie ordnete zudem den „Sofortvollzug“ an, die Bahn vergab nach eigenen Angaben Bauaufträge im Volumen von 500 Millionen Euro. Allerdings hatte der VGH die Revision beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zugelassen. Und dort wird nun abschließend verhandelt und sehr wahrscheinlich noch am Donnerstag entschieden.

Steffen Siegel, der Vorsitzende der Schutzgemeinschaft Filder, sieht darin generell die Chance für eine kritischere Bewertung der Bahn-Pläne. Die Bahn wollte sich erst nach einer Entscheidung äußern. lsw

