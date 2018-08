Strengere Kontrollen

Anzeige

Weil am Rhein.Nach einem deutlichen Anstieg der Flüchtlingszahlen auf Güterzügen verstärkt die Bundespolizei in Baden-Württemberg die Kontrollen. Hierfür werden auch Hubschrauber und Spezialkräfte eingesetzt, wie eine Sprecherin der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein sagte. Ziel sei es, Menschen von Güterzügen fernzuhalten. Dabei gehe es in erster Linie um Gefahrenabwehr. Migranten, die auf Güterzüge kletterten, gingen ein tödliches Risiko ein. Schwerpunkt der Kontrollen sei die Bahnstrecke Karlsruhe-Basel. Sie ist den Angaben zufolge eine der meistbefahrenen Güterbahnstrecken Europas.

Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden nach Angaben der Bundespolizei allein in Baden-Württemberg 254 Migranten aufgegriffen, die mit Güterzügen nach Deutschland kamen. Im vergangenen Jahr gab es nur einige wenige Einzelfälle. Die meisten kämen mit Güterzügen von Norditalien über die Schweiz, sagte die Sprecherin. Diese Route werde nun verstärkt überwacht.

Ähnliche Probleme haben auch Bayern und Österreich. Doch ist dort die Zahl der Flüchtlinge, die auf Güterzügen eingereist sind, seit Jahresbeginn stark zurückgegangen. Der Rückgang liegt an strengeren Kontrollen bei der Abfahrt der Züge in Verona durch italienische Beamte. lsw