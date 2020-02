Streusalzlager sind noch gut gefüllt

Wie in Frankenberg sind die Streusalz-lager noch prall. © dpa

Wiesbaden.Der Winterdienst in Hessen hat in den vergangenen Monaten nur wenig Salz auf Straßen und Wege streuen müssen. Bis jetzt liege der Verbrauch wegen des milden Winters bei rund 40 000 Tonnen, sagte die Sprecherin von Hessen Mobil, Frauke Werner, der Deutschen Presse-Agentur.

Im letzten Winter waren Ende Januar demnach bereits etwa 11 000 Tonnen mehr gestreut worden. In einer durchschnittlichen Saison würden meist rund 120 000 Tonnen Streusalz verbraucht. Mit dieser Menge seien die Lagerhallen gefüllt.

Der geringe Verbrauch sei aber kein Problem, sagte Werner. „Das Salz wird ja nicht schlecht und kann einfach im nächsten Winter verwendet werden.“ Auch sei es keineswegs so, dass die rund 1450 Mitarbeiter der 60 Autobahn- und Straßenmeistereien im Land nun kaum etwas zu tun hätten. „Die Kollegen sind jeden Tag unterwegs und streuen dort, wo es notwendig ist.“ Haupteinsatzorte für die Salzstreuer seien in Hessen etwa der Taunus, die Wasserkuppe oder die Rhön.

In der Regel gehe es dem Winterdienst darum, früh zu streuen und damit Glätte vorzubeugen – das spare Salz. Die Einsatzkräfte kümmerten sich derzeit auch verstärkt um die Holzarbeiten. Sie schnitten Sträucher und Bäume am Straßenrand zurück. Und an jenen Orten, wo wenig Sonne hinkommt, hinter einem Waldstück etwa, sei die Gefahr überfrierender Nässe auch in einem milden Winter gegeben. Auch auf Brücken müsse oft gestreut werden. Bis Ende März sei der Winterdienst noch im Einsatz. „Bis dahin kann es ja durchaus noch Glatteis geben und schneien“, erklärte Werner. Aus diesem Grund könne es auch noch keine Bilanz über das Aufkommen von Schlaglöchern wegen des Frosts auf den hessischen Autobahnen und Bundesstraßen geben. lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.02.2020