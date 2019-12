Strobl behält Online-Pläne im Blick

Stuttgart.Innenminister Thomas Strobl (CDU) hofft, die von den Grünen abgelehnte Online-Durchsuchung zum Verhindern schwerer Verbrechen doch noch durchsetzen zu können. „Unsere sicherheitspolitischen Konzepte bleiben auf der Tagesordnung. Ich werde von meinen Überzeugungen nicht Abstand nehmen“, sagte Strobl in Stuttgart. Er ergänzte allerdings, dass er politischer Realist und Pragmatiker sei und sehe, was durchsetzbar und möglich sei. „Wir können in der Koalition auch nicht in einem vierteljährlichen Rhythmus das Polizeigesetz überarbeiten.“

In den Verhandlungen mit den Grünen zur anstehenden Reform des Polizeigesetzes hatte Strobl bei der Online-Durchsuchung nachgeben müssen. Bei dem Instrument geht es um das heimliche Durchsuchen von Festplatten von Computern, um beispielsweise Terrorpläne zu vereiteln. Die Grünen hatten sehr früh erklärt, dass das für sie eine rote Linie sei. Strobl ist aber überzeugt: „Wir brauchen das Instrument zur Abwehr schwerer und schwerster Straftaten.“

Strobl hielt dem grünen Koalitionspartner zugute, dass er bei der Reform des Polizeigesetzes eine weite Strecke mitgehe. Der Einigung zufolge dürfen Polizisten künftig in bestimmten Fällen Schulterkameras („Bodycams“) auch in Wohnungen oder Diskotheken einsetzen. Zudem soll die Rechtsgrundlage für Kontrollen und Durchsuchungen bei Großveranstaltungen – etwa Fußballspielen – verbessert werden. lsw

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.12.2019