Strobl fordert spontane Haft

Stuttgart.Migranten, die sich einer Ausweisung in europäische Staaten widersetzen, sollen aus Sicht von Innenminister Thomas Strobl (CDU) direkt am Flughafen in Haft genommen werden können. Immer wieder scheiterten Sicherheitsbehörden daran, Flüchtlinge in Staaten zu bringen, in denen sie bereits registriert sind, schrieb Strobl in einem Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Er liegt der Deutschen Presse-Agentur vor, die „Bild am Sonntag“ hatte zuerst berichtet. Es sei dringend nötig, eine ausreichende Zahl von Haftplätzen zu schaffen, am besten in Flughafengebäuden.

Grüne weisen Vorschlag zurück

Strobl bat Seehofer in dem Schreiben, sich bei den Verhandlungen über die Reform des gemeinsamen Europäischen Asylsystems auch dafür einzusetzen, dass die Aberkennung des Schutzstatus’ bei straffällig gewordenen Ausländern erleichtert wird. „Menschen, die vor Gewalt fliehen, in einem Land um Leib und Leben fürchten müssen, denen müssen wir helfen, ohne Wenn und Aber“, teilte Strobl gestern mit. „Wenn jemand aber schwere Straftaten begeht, die Sicherheit der Menschen im Land gefährdet, dann muss es auch Möglichkeiten geben, den Schutzstatus zu entziehen und ihn auszuweisen.“ Hintergrund ist nach Strobls Angaben auch die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung einer jungen Frau in Freiburg.

Für den Koalitionspartner wies der migrationspolitische Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, Daniel Lede Abal, den Vorschlag zurück. Auch die SPD äußerte sich gegen den Vorschlag. lrs

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.11.2018