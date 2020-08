Strobl: „Größtmögliches Maß an Sicherheit“

Stuttgart.Mehr als 11 000 Ausländer wurden im vergangenen Jahr deutschlandweit ausgewiesen. Im Vergleich der Länder kamen die mit Abstand meisten Menschen aus Baden-Württemberg, wo 3540 Personen mit ausländischem Pass das Land verlassen mussten. Erst dahinter folgten die deutlich bevölkerungsstärkeren Länder Nordrhein-Westfalen mit 1762 Ausweisungen und Bayern mit 1376. Diese Zahlen gehen aus der Antwort auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion an das Bundesinnenministerium hervor.

Doch woran liegt es, dass die meisten Ausländer, die das Land verlassen mussten, aus Baden-Württemberg gekommen sind? Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) sieht die hohen Zahlen als Bestätigung eines klares Kurses. „Wir tun alles dafür, ein größtmögliches Maß an Sicherheit zu schaffen, gerade auch in Bezug auf kriminelle Ausländer und solche, die die Sicherheit unseres Landes gefährden“, sagt Strobl auf Anfrage unserer Zeitung. Die Behörden im Südwesten würden konsequent gegen Ausländer vorgehen, „die straffällig geworden sind oder von denen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht“, so Strobl.

Entscheidung der Behörde

Dies würden auch die aktuellen Zahlen der Bundesregierung belegen. Unter allen Nationalitäten wurden im Südwesten am meisten Ausweisungen nach Algerien, Afghanistan, Eritrea, Gambia und in den Irak vollzogen. Generell muss zwischen Ausweisungen von straffälligen Ausländern und Abschiebungen von Asylsuchenden unterschieden werden. Eine Ausweisung beruht auf einer Behördenentscheidung. Diese wird in der Regel nach Angaben des Stuttgarter Innenministeriums von den bei den Landratsämtern vor Ort angesiedelten Ausländerstellen getroffen. Wenn also eine der zuständigen Behörden zu der Entscheidung kommt, dass von einem Ausländer eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht, kann eine solche Verfügung erlassen werden.

Die Gründe hierfür können vielfältig sein: Das Land per Ausweisung verlassen muss, wer zum Beispiel rechtskräftig zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von mindestens zwei Jahren verurteilt worden ist. Bei Delikten wie Sexualstraftaten oder Widerstand gegen die Staatsgewalt genügt für eine Ausweisung schon eine Haftstrafe von einem Jahr. Das Land verlassen müssen beispielsweise auch Ausländer, von denen eine terroristische Bedrohung ausgeht.

Folgt eine Person der Ausweisungsanordnung nicht, kann sie von der zuständigen Landesbehörde abgeschoben werden. Hierüber konnte das Innenministerium aber keine Angaben machen. Insgesamt ist in Baden-Württemberg die Zahl der Ausweisungen im Vergleich zu 2018 (1589 Fälle) deutlich angestiegen. Die Grünen sehen die Entwicklung skeptisch und fordern genauere Informationen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.08.2020