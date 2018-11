Strobl: „Kann keine Fehler erkennen“

Stuttgart.Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hält die Kritik an ihm und seinem Ministerium im Zusammenhang mit der Gruppenvergewaltigung in Freiburg für unangemessen. „Bis zur Stunde kann ich nicht erkennen, dass hier Fehler gemacht wurden“, sagte Strobl gestern mit Blick auf die Polizeiarbeit. Vertuschungsversuche wies er auch zurück. Allerdings kündigte er nochmals an, er wolle

...