Strobl kann nur schwer punkten

Stuttgart.Eigentlich will Thomas Strobl gestern nach Sitzungen von CDU-Landesvorstand und Präsidium in Stuttgart gute Nachrichten vor der Landespresse verkünden. Erfolge vermelden für die CDU Baden-Württemberg und damit auch für den Landesvorsitzenden Thomas Strobl. Am Morgen ist bekanntgeworden, dass der neuen Bundesregierung zwei weitere parlamentarische Staatssekretäre aus dem Südwesten angehören werden, Steffen Bilger (Ludwigsburg) im Verkehrsministerium und Thomas Bareiß (Zollernalbkreis) im Wirtschaftsministerium. Und, vermeldet Strobl, die Südwest-CDU stelle weiter zwei Ausschussvorsitzende im Bundestag, obwohl die CDU statt bislang zehn künftig nur noch sechs Ausschüssen vorstehe.

Dass der Landesvorsitzende angespannt wirkt, mag auch daran liegen, dass es kein gutes Wochenende war für den Innenminister Thomas Strobl. Wütende Proteste hagelte es gegen ihn seit Freitagabend, als er vermeintlich ausplauderte, in Sigmaringen auf der Schwäbischen Alb seien verdeckte Ermittler der Polizei im Kampf gegen kriminelle Ausländer im Einsatz. Die Darstellung stimmt nicht, sagt Strobl, ein missverständlicher Zeitungstitel habe die Sache ins Rollen gebracht. „Es war nicht von verdeckten Ermittlern, sondern von verdeckten Kräften und verdeckten Ermittlungen die Rede“, sagt Strobl jetzt. Er ist präpariert, aber die schwache Kommunikation aus seinem Haus lässt sich nicht wieder ausgleichen.

Mehr Frauen ins Parlament

Die Baustellen gehen Strobl einfach nicht aus. Mit einer muss er sich schon heute befassen: Die exklusive Verhandlungsrunde der grün-schwarzen Koalition kommt erneut zusammen, um ein Schlupfloch aus dem Wahlrechtsstreit zwischen CDU-Fraktion und Grünen zu finden. Es sollen mehr Frauen ins Parlament, dazu wollen die Grünen das Landtagswahlrecht ändern. So steht’s im Koalitionsvertrag, die CDU-Fraktion ist dagegen, und Thomas Strobl ist nicht nur als Landesvorsitzender, sondern auch als für das Wahlrecht zuständiger Innenminister gefragt. Die nächste große Baustelle steht Strobl im Mai bevor, wenn die CDU-Landesliste für die Europawahl aufgestellt wird und vermutlich die Europa-Abgeordnete Inge Gräßle erst auf Platz fünf landen wird – nach vier Männern. bub