Stuttgart.Das baden-württembergische Innenministerium fährt im Umgang mit der Härtefallkommission eine harte Linie. Von den 42 Gnadenanträgen für ein dauerhaftes Bleiberecht von abgelehnten Asylbewerbern hat das von CDU-Landeschef Thomas Strobl geführte Ministerium im letzten Jahr nur 26 gebilligt. Die Anerkennungsquote von 62 Prozent ist ein historischer Tiefstand. Der neue Kommissionsvorsitzende Werner Wölfle (Grüne) fordert von Strobl eine Korrektur: „Ich habe die realistische Hoffnung, dass wir gemeinsam wieder zur früheren Praxis kommen und sich die Quote wieder den 99 Prozent annähert.“

Das Innenministerium hat auf Antrag der SPD-Opposition eine Bilanz für die vor 13 Jahren eingerichtete Härtefallkommission erstellt. 2016 hatte das Ministerium noch 94 Prozent der Bleibeersuchen umgesetzt. Unter der Verantwortung des SPD-Ministers Reinhold Gall durften fast immer alle für ein Bleiberecht vorgeschlagenen Asylbewerber im Land tatsächlich bleiben. In den Jahren davor, als CDU-Innenminister Heribert Rech verantwortlich war, schwankte die Erfolgsquote zwischen 86 und 100 Prozent.

Unabhängige Experten In Baden-Württemberg ist die Härtefallkommission, die über Bleibeersuchen von endgültig abgelehnten Asylbewerbern entscheidet, mit unabhängigen Experten besetzt. Zu den zehn Mitgliedern gehören Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche, eine Persönlichkeit islamischen Glaubens sowie zwei Vertreter der Kommunen und einer vom Flüchtlingsrat. pre

Für den SPD-Abgeordneten Rainer Hinderer ist die Erfolgsquote von 62 Prozent ein „erschreckend geringer Wert“. Es sei der falsche Weg, bei Ersuchen der Härtefallkommission Härte an den Tag zu legen, nur weil es dem Innenminister nicht gelingt, in anderen Fällen abzuschieben. Hinderer verwies auf die ohnehin nur wenigen Ersuchen der Kommission und verlangte, „in der Regel die Vorschläge der Kommission umzusetzen, wie es in der Vergangenheit stets der Fall war“.